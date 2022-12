Ivan Perez (Bavi Vilvoorde) brengt leider eerste nederlaag toe: “Tien op tien voor Nijvel? Over mijn lijk”

Man van de match

Bavi Vilvoorde kwam collectief sterk voor de dag, maar Ivan Perez had toch een voortrekkersrol. Hij zorgde in de eerste helft voor de kloof. “Deze overwinning is terecht. Vanaf de eerste seconde gingen we er inderdaad tegenaan. Verwonderlijk was dat niet. De hele week hadden we het op training over de clash met het ongeslagen Nijvel. We waren het er allemaal over eens. Tien op tien voor Nijvel? Over mijn lijk. Met die mentaliteit betraden we het terrein en dat is gedurende de hele match niet veranderd. In de eerste helft konden we tien punten uitlopen. Dat gaf vertrouwen. Nadien bleven we met zijn allen met een groot hart spelen. Je kon niet zien dat de tegenstander over de beste verdediging van de reeks beschikte. We beperkten hen tot zestig punten. Toeval is dat niet. De voorbije weken waren er wel meer ploegen die aanvallend tegen ons niet uit de verf kwamen.”