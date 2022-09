Ivan Maras is nieuwe captain van Okapi Aalst: “Veel zin om met die jonge mannen te vlammen”

“Het wordt een hele opdracht om in de grote voetsporen van Senne Geukens te treden”, steekt Ivan Maras van wal. “Het voelt als een eer dat ik die rol mag overnemen. Ik voel me dan ook zeer verantwoordelijk voor het team. Zowel op als naast het veld.”

“Het is een totaal andere ploeg dan vorig jaar. Het wordt interessant hoe we onze competitiestart verwerken. Pre-season was alvast goed. Er is wel nog wat werk, maar tegen ZZ Leiden toonden we toch dat we weerwerk kunnen bieden. Dat geeft ons een boost.”

Grote jongens

Het echte werk begint met de bekerverplaatsing bij derdeklasser Gistel-Oostende, volgende week start de BNXT-league met de uitwedstrijd in Luik.

“Door de blessures van de tweeling Vermoesen zijn er minder rotaties en meer speelminuten voor de anderen”, legt Maras, die scherp oogt, uit. “We beschikken met mezelf en Popovic ook over slechts twee echt grote jongens. Marchant heeft ervaring en we spelen met hem op de 4, maar tegen ploegen die vier à vijf grote mannen hebben rondlopen, zullen we nog meer moeten spelen.”

Quote Okapi Aalst is een jong en dynamisch team. We willen attractief basketbal brengen. Ik hoop dat de fans er van houden. Ivan Maras, Okapi Aalst

Maras gelooft in het project dat Okapi dit seizoen op papier heeft gezet. “Ik praat vaak met coach Thomas Crab over basketbal en tactieken. Ik tracht mijn visie en ervaring te delen, maar de coach neemt de beslissingen. Ik leid de jongens op het veld. Met de ervaring van mezelf, Dorian en Nik willen we de youngsters zoveel mogelijk adviseren en door het seizoen loodsen.”

Hard werken, hard lopen

“Ik verwacht dit jaar een competitief Okapi Aalst dat attractief basketbal brengt”, blikt Maras vooruit. “De fans gaan er elke week meer van houden. Let op. Het wordt niet makkelijk. Ik hoop dat we week na week ons ritme kunnen opbouwen en we zullen wel zien waar ons dat brengt eind januari.”

“Vorig seizoen was voor Nieuwjaar één langgerekte ontgoocheling”, vervolgt Maras. “Het doel is om dit seizoen beter te doen dan die vijf zeges van vorig jaar. Het is een compleet ander team: jong en dynamisch mét wat ervaring. Die jonge gasten zijn echt hongerig om zich te bewijzen en ze werken elke dag enorm hard. Als captain moet ik hun gids zijn, dat is mijn taak. Maar als het nodig is, zal ik ook hard lopen met hen”, besluit Maras strijdvaardig.