Ivan Janssen (T2 Greenyard Maaseik) over de komende weken: “Bewijzen wat we waard zijn”

Volleybal Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik trekt op Allerzielendag voor het eerst dit seizoen naar eeuwige rivaal Roeselare. De Maaslanders plaatsten zich zaterdag vlotje voor de kwartfinales in de Belgische beker en zijn ook in competitieverband nog ongeslagen. De match in Schiervelde is een eerste in een reeks van zes wedstrijden waarin zowel competitie, Belgische beker als Europacup op het programma staan. “Het worden pittige weken waarin het team kan bewijzen wat het waard is”, zegt Ivan Janssen.

Ivan Janssen is aan zijn veertiende seizoen in de Maaseikse A-kern toe. De voorbije zes seizoenen als T2. Eerst aan de zijde van Daniel Castellani, daarna bij Joel Banks en sinds vorig jaar als sidekick van Fulvio Bertini. Ervaring zat dus bij de Maaseikenaar die dit seizoen een interessante competitie verwacht. Met opnieuw Roeselare en Maaseik in de hoofdrol. “Maar ik verwacht ook veel van Aalst. In die zin is Roeselare een interessante test, maar eigenlijk was dat al het geval tegen Aalst, een ploeg in opbouw”, aldus Janssen.

Nieuwe spelers

Dat is ook het geval voor Maaseik dat de voorbije weken toch al toonde dat er progressie zit in de prestaties. Ferre Reggers bijvoorbeeld heeft een straffe zomer achter de rug en geniet van het vertrouwen. Al kende hij tegen Aalst wel een terugval in set twee. Ook de nieuwkomers Hetman, Bartos en vooral de Protopsaltis zorgen voor veel vuur in de Maaseikse rangen. “Het is mooi om te zien. De nieuwe spelers leveren een bijdrage en ja, ik ben heel tevreden dat ook Reggers er helemaal staat. Een jaar geleden kwam hij oververmoeid uit de zomercampagne, dit jaar staat er een speler in topvorm.”

Trainingsarbeid

De match is Roeselare is meer dan een interessante test, het is ook de generale repetitie voor de bekerwedstrijd van zaterdag in Aalst. De Maaseikenaars gaan in sporthal Schotte op zoek naar een ticket voor de kwartfinale, allicht opnieuw tegen Roeselare. “We kunnen alleen maar blij zijn met een opeenvolging van interessante wedstrijden. Een ploeg in opbouw heeft nood aan stevige trainingsarbeid of pittige wedstrijden. De komende weken krijgen we een mix.”

Op 9 november staat de eerste Europese opdracht op het programma. Maaseik neemt het in een dubbele confrontatie op tegen de Kroatische kampioen Zagreb, de ploeg van ex-Menencoach Ratko Peris. “Geen onbekende, hé”, lacht Janssen. “De ploeg zelf lijkt jong, maar het worden ongetwijfeld geen simpele opdrachten. Haalbare kaart? In principe wel, maar dan moeten alle kaarten goed liggen.”