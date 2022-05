Issam Dahmani met Real Herentals in halve finale play-offs: “De druk ligt volledig bij Halle-Gooik”

Futsal eerste nationaleNadat Real Herentals vorige week in twee wedstrijden afrekende met Borgloon, wacht er de ploeg in de halve finale van de play-offs een veel zwaardere brok. In de dubbele confrontatie met Halle-Gooik liggen de kaarten helemaal anders. Waar Real vorige week nog de favorietenrol moest dragen, kan men nu rustig in de rol van underdog kruipen.

In de kwartfinale rekende Real Noorderwijk veel vlotter dan verwacht af met Borgloon. Op papier moest het nochtans de meest spannende kwartfinale worden, vermits de nummers vier en vijf uit de reguliere competitie tegenover elkaar stonden. Issam Dahmani (25) is duidelijk. “Borgloon kwam niet echt naar Herentals om te voetballen. We gingen uit van onze eigen kwaliteiten en hebben de tegenstander op geen enkel moment onderschat. Dit Borgloon was ook niet meer het Borgloon van het begin van de competitie. Op onze kwalificatie viel weinig aan te merken.”

Ander niveau

Issam Dahmani beseft dat men met Halle-Gooik nu een tegenstander van een ander kaliber op de weg tegenkomt. “Uiteraard wordt de halve finale een heel ander gegeven. Ons seizoen is nu eigenlijk al geslaagd. In de beker van België haalden we de halve finale, in de competitie strandden we op de vierde plaats. Ook in de play-offs behaalden we met de halve finale de vooraf gestelde doelstellingen. Er kan enkel nog iets bijkomen. Halle-Gooik start duidelijk als favoriet. Ze hebben de voorbije maanden bewezen dat ze moeilijk te verslaan zijn. De druk ligt volledig bij Halle-Gooik, zij zullen veel meer stress hebben. Indien we een derde match kunnen halen, zou dat al een mooi resultaat zijn.”

Blessure

De voorbije weken moest Issam Dahmani enkele keren noodgedwongen verstek geven. “Ik raakte geblesseerd aan de lies. Op zich is dat al een vervelende plaats om snel te herstellen. De voorbije vier weken heb ik hinder ondervonden. Het was positief dat ik tegen Borgloon weer ritme kon opdoen. Misschien haal ik nog niet mijn volle rendement, maar toch al negentig procent. De terugwedstrijd tegen Borgloon werd twee dagen vervroegd. Dat liet me toe om me gedurende negen dagen helemaal klaar te stomen voor de halve finales.”