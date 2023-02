Ismaël Bako begint met Virtus Bologna als favoriet aan Italiaans bekertoernooi: “In wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling blijft het opletten.”

Van woensdag tot zondag wordt in Turijn het Italiaanse bekertoernooi, de Final Eight, gespeeld met de top-acht van de Lega Basket Serie A. Met daarbij één Belg: Ismaël Bako. De Belgian Lion begint donderdag met Virus Bologna aan zijn toernooi. Tegenstander in de kwartfinale is Venetië.

Geen compeitie- of Europees basket deze week. In verschillende landen wordt deze week het bekertoernooi afgewerkt. Ook in Italië. Met Milaan en Bologna, de twee ploegen die in de EuroLeague uitkomen, als favoriet voor de bekerwinst.

“Ik heb de bekerfinale gewonnen met Antwerp Giants en Lyon-Villeurbanne. Ik heb het Spaanse bekertoernooi gespeeld met Manresa. En nu ook het Italiaanse bekertoernooi met Bologna. Het blijft een aparte sfeer. Zo’n bekerwedstrijden.”

“Bologna vertrekt als favoriet. Samen met Milaan. Maar in een bekertoernooi met rechtstreekse uitschakeling is het elke wedstrijd opletten. In één wedstrijd kan alles gebeuren. Elke match is eigenlijk een finale.”

Als Bologna zijn kwartfinale wint, speelt het zaterdag zijn halve finale tegen de winnaar van Tortona-Trentino. Het Italiaanse bekertoernooi kent zondag zijn ontknoping.

Indrukwekkend palmares

Ismaël Bako verhuisde de voorbije zomer naar Italië. Na twee jaar Frankrijk (Lyon-Villeurbanne) en één jaar Spanje (Manresa) bereikte de Belgian Lion een akkoord met Virtus Bologna. Een Italiaanse traditie- en topclub. Met een indrukwekkend palmares: 16 landstitels, 8 bekerzeges, 2 keer Europees clubkampioen (1998 en 2001). In 2019 in Antwerpen winnaar van de Champions League, in 2022 winnaar van de EuroCup.

“Je merkt aan alles dat Bologna een topclub is. De organisatie is perfect, de begeleiding en de omkadering zijn professioneel. We beschikken over een mental-coach. Overal waar we met Bologna komen zijn de zalen uitverkocht. En staan we tegenover een supergemotiveerde tegenstander.”

“Het programma is enorm druk. We hebben zo’n vier rustdagen per maand. Voor de rest is het spelen, reizen en recuperatie. In de Italiaanse competitie staan we samen met Milaan aan de leiding met 15 zeges en 4 nederlagen. In de EuroLeague loopt het minder goed dan verwacht. We staan op een twaalfde plaats. Het doel blijft een plaats in de top-acht. Vooral in het begin van het seizoen hadden we met veel blessures af te rekenen. Toen hebben we zowel in de competitie als in de EuroLeague wedstrijden verloren die we nooit hadden mogen verliezen.”

Milos Teodosic, Marco Belinelli, Tornike Shengelia. De kern van Bologna puilt uit van (Europese) topspelers.

“Ik was onder de indruk toen ik het palmares van mijn ploegmaats opzocht. Dit zijn spelers die na hun carrière zullen herinnerd worden. Dit zijn legendes.”