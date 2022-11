Isaias Furtado met ARB Hamme tegen Malle voor plaats in kwartfinale: “Mooie kans op een surplus”

Futsal beker van belgiëVrijdagavond staan ARB Hamme en Krijnen Malle tegenover elkaar in een rechtstreeks duel. De inzet is duidelijk: een plaats in de kwartfinale van de beker van België. Op zich belooft het een mooie affiche te worden, want in de competitie ontlopen beiden elkaar nauwelijks. Hamme staat op de negende plaats, Malle met drie punten minder op de tiende plaats.

Het duel tussen Hamme en Malle is er tevens een tussen ploegen die de start van de competitie deels gemist hebben. Beiden clubbesturen zullen wellicht meer verwacht hebben van de eerste acht competitiewedstrijden. Zowel Hamme als Malle bevinden zich momenteel in een grijze schemerzone. Door het forfait van Borgloon hoeven ze zich niet meteen grote zorgen te maken over een degradatie naar tweede klasse, maar het halen van de play-offs is evenmin een evidente zaak.

Een kwalificatie binnenhalen voor de kwartfinale van de beker van België kan het seizoen alleszins wat extra kleur geven. Hamme verloor recent tegen Anderlecht en Herentals. Op zich zijn dat logische nederlagen, maar er mocht wel wat meer weerwerk verwacht worden. Zeker tegen Herentals oogde het allemaal wat flets.

Isaias Furtado

Bij ARB Hamme rekent men op de diensten van Isaias Furtado. De Portugese aanvaller kende een moeizame aanpassing aan onze competitie. Het plotse overlijden van zijn broer was daarbij uiteraard een belangrijke oorzaak. Furtado liet de voorbije weken echter al meermaals zien over talent te beschikken. “Ik voel me steeds beter in mijn vel bij Hamme. In de eerste maand had ik het lastig omwille van de familiale problemen. Voor mij is dit ook een ander leven. Nooit eerder was ik in jullie land. Ik merk dat iedereen zijn uiterste beste doet om het mij hier naar de zin te maken. Sportief kan het de komende weken zeker nog beter worden voor ons.”

“De bekermatch tegen Malle is voor ons in ieder geval een mooie kans op een surplus. Voor de winterstop moeten we zeker nog enkele matchen winnen (Hamme speelt in de competitie nog tegen Hasselt en Châtelet voor de break, red.). Dat zou me toelaten om met een fijn gevoel de kerstdagen bij mijn familie in Portugal door te brengen. Ik heb het hier echt helemaal naar mijn zin, maar uiteraard kijk ik ernaar uit om de periode met mijn naasten door te brengen.”

De clubleiding liet intussen weten dat Isaias Furtado geblesseerd is aan de schouder en forfait moet geven voor de bekermatch tegen Malle. Hij zal pas na de winterstop opnieuw inzetbaar zijn. Ook Filip Pezelj, Ahmed El Hammouchi, Stijn Van Wezer en Benjamin Tusar sukkelen met blessures en zijn hoogst onzeker voor de bekerconfrontatie.

