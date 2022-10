Isaias Furtado ARB Hamme ontvangt vrijdag Pibo Bilzen: “Als pivot wil ik goals maken”

Echte spits

Hoe moeten we Isaias Furtado als zaalvoetballer inschatten? “Mijn roots liggen in Portugal. Ik groeide op in de buurt van Porto, maar woon in Lissabon. In Lissabon moet je kiezen tussen Benfica en Sporting. Het werd Sporting. Aanvankelijk speelde ik gewoon veldvoetbal zoals duizenden andere kinderen. Pas op mijn zestiende koos ik voor het futsal, omdat ik zag dat er daar mogelijkheden waren. In de eigen nationale competitie kwam ik uit voor AMSAC en ACD Ladoeiro. Vorig jaar was ik actief in de Italiaanse serie B. Dat was mijn eerste buitenlandse ervaring. Ik speelde daar nog tegen mijn huidige ploegmakker Carlitos. Deze zomer werd ik dan aangetrokken door Hamme. Het project van de club dat de coach me voorstelde me, sprak me aan. Eind juni kam ik hier aan. De eerste kennismaking viel mee, het is aan mij om me verder te ontplooien. Als pivot wil ik goals maken.”