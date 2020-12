Isabelle Iliano en Club YLA grijpen in Genk naast derde plaats: “Alles blijft mogelijk”

Herbronnen

“Iedereen was er klaar voor om het jaar goed af te sluiten, maar het is niet gelopen zoals we gehoopt hadden. We begonnen nochtans goed aan de match en zagen een doelpunt afgevlagd voor buitenspel. Daarna zijn we helemaal weggezakt en nam Genk het commando over. Bij een dubbele achterstand gingen onze kopjes omlaag en moesten we nog een derde goal incasseren voor het rustsignaal. In de kleedkamer staken we de koppen bijeen en we vatten de tweede helft vol goede moed aan. We kregen echter opnieuw een doelpunt tegen en hadden geen antwoord op hun stevige organisatie. In tegenstelling tot onze ruime zege in de heenronde (5-2 red.) stond er bij hen een compleet ander en uiterst jong elftal aan de aftrap. We hebben jammer genoeg de lijn niet kunnen doortrekken na de sterke prestatie tegen Aalst”, betreurt Iliano, die met Brugge in de Super League pas op 22 januari terug in actie moet komen met de verplaatsing naar WS Woluwe. “We krijgen nu een weekje rust van de trainer, maar zullen niet op onze lauweren rusten. Met een individueel programma blijven we in beweging tot de volgende groepstraining op 28 december. We krijgen nu een ruime periode om te herbronnen en alles nog eens op punt te stellen. De competitie is nog lang en alles blijft mogelijk. We hopen alvast nog wat te kunnen opschuiven, want het verschil is zeker overbrugbaar”, besluit Iliano. Red Flame Marie Minnaert brak in de laatste minuut van het duel tegen Aalst twee middenhandsbeentjes en was er niet bij tegen Genk.