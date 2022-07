Isabel Van den Broeck: “We groeien naar ons beste niveau”

BeachvolleybalDe eindfase in het kampioenschap beachvolleybal is ingezet. Nog een maand en dan volgt de apotheose met de Masterfinales van de ‘Geberit Beach Tour’ op het Beursplein in Brussel. De rangschikking wordt steeds duidelijker en bij afwezigheid van het topduo Van den Vonder-Cools staan Isabel Van den Broeck en Britt Ruysschaert op een voorlopige eerste plaats in België.

“Juist op het moment dat dit weekend de manche in Leuven zal plaatsvinden, groeien we naar ons beste niveau”, glimlacht Isabel Van den Broeck. “Zowel Britt als ik wonen in de buurt van Leuven, bovendien ben ik aangesloten bij de organiserende club van Lizards-Lubbeek. Het is eigenlijk een droom om aan het prachtige Ladeuzeplein op het podium te staan. Winnen zou helemaal fantastisch zijn.”

Steeds beter op elkaar ingespeeld

“Het is het eerste jaar dat ik met Britt Ruysschaert samenspeel, dus hadden we eigenlijk het beachseizoen aangevat zonder te hoge verwachtingen”, vervolgt de 29-jarige volleybalster. “Maar we geraken beter en beter op elkaar ingespeeld. Alles verloopt wonderwel. Ons spelpeil groeit ieder weekend, we konden zelfs een set afsnoepen van de Belgische kampioenen Van den Vonder-Cools. Onze doelstelling blijft echter hetzelfde: ons amuseren en zo goed mogelijk volleyballen. De goede resultaten en een toprangschikking zijn een zeer aangenaam vervolg van onze inspanningen. We trainen bij de beachclub van Haacht onder leiding van Pascal Hens en in de Sinibeachclub van Sint-Niklaas met Dries Koekelkoren. Vorige week hebben we met ex-olympiër Liesbet Van Breedam en ‘Belgian Beach Boy’ Tom Van Walle een driedaagse stage afgewerkt in hun ‘Top Beachvolleybal Academy’ te Hoevenen. Het heeft ons niveau een boost gegeven.”

De resultaten zijn nog opmerkelijker omdat Isabel Van den Broeck maandenlang met triatlon bezig was. “Vorig jaar in november liep ik nog een marathon”, bevestigt de kinesitherapeut. “In april kreeg ik corona. Op 19 juni was ik in Noorwegen voor een nieuwe marathon, maar daarna heb ik besloten om me volop te concentreren op het beachvolleybal.”

