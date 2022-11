Isaac Kimeli wint de manche van de crosscup in Roeselare bij zijn eerste deelname dit winterseizoen

Veldlopen Julie Voet wint CrossCup in Roeselare en mag naar EK veldlopen: “Een droom die uitkomt”

Zondag stond in Roeselare de tweede individuele CrossCup-manche van het seizoen op het programma. Het was meteen ook een hele belangrijke, want in Roeselare worden traditioneel ook de tickets voor het EK veldlopen uitgedeeld. Julie Voet liep in de kleuren van het organiserende AV Roeselare de wedstrijd van haar leven en mag zich, dankzij haar allereerste CrossCup-zege ooit, nu ook opmaken voor het EK veldlopen dat op 11 december in Turijn wordt afgewerkt. “Ik ben dolgelukkig”, klinkt het.

27 november