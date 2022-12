Isaac Kimeli pakt brons op EK veldlopen: “Ik blijf altijd vechten voor mijn land”

Isaac Kimeli had voor aanvang van het kampioenschap aangegeven in uitstekende vorm te verkeren en hij ging in Turijn resoluut voor een medaille. Van bij de start zat Kimeli attent vooraan en hij liet zich ook niet opjagen toen de lokale ster Yemaneberhan Crippa al vroeg in de wedstrijd aanviel. “Ik was snel gestart, zoals afgesproken met mijn coach, en daarna heb ik de wedstrijd vooral gecontroleerd”, zegt hij. “Ik zag dat het kopgroepje van acht atleten stelselmatig kleiner werd en dat gaf me vertrouwen. In de laatste ronde waren we nog met drie, maar Jakob verraste me door in een afdaling te versnellen. Ik slaagde er niet in om nog te antwoorden. Da’s ergens wel jammer, want ik had de benen om tot aan de finish te kunnen strijden voor goud. Maar ik ben uiteraard heel erg tevreden met deze bronzen medaille.”