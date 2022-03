Isaac Kimeli en Michael Somers plaatsen zich voor de finale van de 3000m op het WK indoor

AtletiekOp het WK indoor in Belgrado hebben onze landgenoten Isaac Kimeli en Michael Somers zich vrijdagochtend gekwalificeerd voor de finale van de 3000m. Kimeli plaatste zich rechtsreeks door als derde in zijn reeks te finishen en Somers mag zich dankzij de derde beste verliezende tijd ook opmaken voor de finale van zondag. “Als het in de finale opnieuw traag gaat, dan is er veel mogelijk”, aldus Kimeli.

Het gaat goed met het langeafstandslopen in België. Na de successen van Koen Naert en Bashir Abdi op de marathon en de knappe vijfde plaats van Michaël Somers op het EK veldlopen, volgt er nu ook een succesverhaal in zaal. Dat zowel Isaac Kimeli als Michael Somers zich zouden plaatsen voor de finale van de 3000m had allicht niemand verwacht, maar het bewijst wel dat het niveau van onze langeafstandslopers in de lift zit.

Isaac Kimeli, die uitkwam in de derde en veruit de traagste reeks, liep aandachtig mee voorin en toen de wedstrijd in de laatste ronden openbrak, kon hij gemakkelijk volgen. Uiteindelijk plaatste hij zich als derde rechtstreeks voor de finale met een tijd van 7.55.75. “Het was een bijzonder tactische wedstrijd met veel duw- en trekwerk,” zegt hij.

Hamstring

Kimeli liep in januari een scheurtje op in de hamstring en dat euvel leek op het einde van de wedstrijd opnieuw wat op te spelen. “Ik voelde wat spanning in de hamstring en daardoor heb ik op het einde wat gecontroleerd gelopen. Gelukkig was toen de kwalificatie al zo goed als binnen. Nu ga ik die hamstring zo goed mogelijk verzorgen om dan zondag opnieuw vol aan de bak te kunnen gaan. Als het in die finale opnieuw traag gaat, dan is er veel mogelijk, maar we zullen zien", besluit hij.

Michael Somers

Michaël Somers liep in de eerste reeks als zevende over de meet in 7.51.89 en, aangezien de twee andere reeksen beduidend trager waren, plaatste hij zich met de derde beste verliezende tijd een beetje onverwacht voor de finale. “Een rechtstreekse kwalificatie was voor mij onmogelijk, gezien de kwaliteit van de atleten die voor mij finishten. Ik wist dat ik moest gokken op de beste verliezende tijden om een kans te maken op de finale. Ik had graag nog net iets sneller gelopen, maar dat zat er vandaag niet in.”

Maar het bleek dus toch net voldoende voor een finaleplaats.

Lees ook: meer atletiek