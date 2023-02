Isaac Kimeli domineert het crossen ook in Diest, Robin Hendrix loopt weer een snelle chrono

veldlopenNa de eerder magere resultaten van onze veldlopers tijdens het EK in Italië met als uitschieter het brons van Isaac Kimeli, hielden onze landgenoten zich eerder koest. Alleen dezelfde atleet bleef het zoeken in het veldlopen. Zo haalde hij in het ijskoude Hannuit een tweede plaats en wist hij zondag in Diest de wedstrijd te winnen en de Vlaamse titel binnen te rijven.

Isaac Kimeli controleerde de wedstrijd in Diest zonder zijn zege in gevaar te brengen. De tegenstanders vielen de één na de andere vooraan weg, zodat de atleet van OEH samen met Guillaume Grimard de laatste ronde inging. “Ik deed nochtans geen gekke dingen, maar kon dankzij een versnelling zonder al te veel problemen naar de zege en de titel lopen. Ik moest op geen enkel ogenblik forceren”, zei Isaac Kimeli. “Ik zal wel als favoriet vertrekken van het BK op 26 februari, maar ik ben nog geen kampioen. In Laken komt regelmatig een minder verwachte atleet naar voor en daarom zal ik goed uitkijken en zeker geen gekke dingen doen. Want ik heb de ambitie om de titel te veroveren. Daarenboven zijn daar punten voor deelname op de piste aan verbonden.”

Guillaume Grimard was hoe dan ook best tevreden met zijn tweede plaats. “In Hannuit kon men nog beweren dat ik het weer beter verdroeg, maar ditmaal was het een stuk beter. Daarenboven was de omloop erg technisch in Diest zonder dat ik minder presteerde”, stelde de atleet van DCLA.

Bij de vrouwen stond er eveneens een duel geprogrammeerd tussen Lisa Rooms en Chloé Herbiet. Ook dit keer slaagde de favoriete in haar opzet, met name de race winnen. “Omdat de wedstrijden van mannen en vrouwen even lang moeten duren, kregen we dit keer zelfs negen kilometer voorgeschoteld of nog eens een kilometer meer dan in Hannuit. Mij niet gelaten, ik kan daar tegen”, lachte Lisa Rooms.

Straffe tijden voor Robin Hendrix

Robin Hendrix was er dit keer evenmin bij in het veldlopen, maar hij liep deze winter enkele opzienbare tijden op de lange afstand. Zo lukte hij met 13.17.65 op de 5.000m de snelste chrono sinds de handgestopte 13.20.8 van Miel Puttemans 47 jaar geleden. Eerder had hij zijn PR van de 3.000m scherper gesteld naar 7.40.53, waarmee hij zich plaatste voor het EK indoor in Istanbul. Hij zal daar John Heymans ontmoeten, want die kwalificeerde zich met 7.42.55.