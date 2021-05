Is blessureleed van Gustav Engvall (KVM) eindelijk voorbij? “Het is alsof ik een nieuwe knie heb”

KV MechelenHij is bijna terug. Gustav Engvall (25), hersteld na een knieoperatie, maakt behoudens verrassingen zijn comeback in deze play-offs. Hij hoopt voor goed verlost te zijn van z’n blessureleed. “Mijn knie voelt héél goed.”

Liefst 21 maanden. Zo lang sukkelde Gustav Engvall met zijn rechterknie. Alles begon met die ene viering - een knie-sliding - na zijn goal tegen Racing Genk op 3 augustus 2019 (3-1). Hij liep een scheurtje op in de mediale band. Sindsdien ging het van de ene blessure naar de andere. Een schroef die in februari 2020 zijn nieuwe mediale band verbond aan het bot, zorgde voor ontstekingen. In januari van dit jaar nam Engvall de beslissing om die schroef te laten verwijderen, wat wéér een maandenlange revalidatie betekende. “Een goede beslissing”, zo zegt Engvall nu. De revalidatie verliep vlot en de Zweedse aanvaller traint terug vol mee. Het volgende doel: zijn comeback maken in deze play-offs.

“In welke wedstrijd precies, zullen we wel zien”, vertelt Engvall. “Ik heb in het verleden al de fout gemaakt te snel te willen terugkeren. We gaan niets ‘rushen’. Alles op z’n tijd. Ik heb misschien nog één à anderhalve week nodig om klaar te zijn.”

Dat hij zich “héél goed” voelt, glimlacht Engvall, zichtbaar gelukkig. Zonder een terugval is zijn lijdensweg eindelijk verleden tijd. “Die schroef was het grote probleem. Nu die uit mijn knie is, heb ik een heel ander gevoel. Ik voel me terug de oude Gustav. Die van twee jaar geleden. Het is alsof ik een nieuwe knie heb. Wat één simpele schroef al niet kan doen, hé? De kans is klein dat je er last van hebt, maar ik had dus gewoon pech. Het heeft me een volledig seizoen gekost in mijn carrière. Maar goed, ik voel me nu mentaal sterker dan ooit en sta terug met een topgevoel op het veld. It’s all positivity right now.”

Contractverlenging

Daarom ook dat KV Mechelen het contract van Engvall deze week openbrak tot 2024. Als de Zweedse aanvaller fit is, is hij áltijd een sterkhouder. “Ik zie mezelf in dit team accelereren met mijn kwaliteiten en sta te popelen om weer te spelen.” Engvall zit na twee jaar met KV in 1A aan amper 20 competitiewedstrijden. Zijn laatste goal dateert al van die ene match tegen Genk op 3 augustus 2019. “Ik wil mezelf eindelijk écht bewijzen in eerste klasse”, besluit hij. “Én ik wil de club en fans iets teruggeven voor de steun in de voorbije jaren.”

Volledig scherm Gustav Engvall © BELGA