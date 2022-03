Iris Vandewielle heeft met VDK Gent revanche beet: “Oudegem mocht na de bekerfinale geen tweede keer van ons winnen”

VOLLEYBAL LIGA VROUWENVDK Gent heeft zondag de eerste eliminatiewedstrijd tegen VC Oudegem gewonnen. De overtuigende 0-3-cijfers zijn richtinggevend voor de terugwedstrijd van volgende zaterdag in de Edugo Arena. Beslissend was de confrontatie nog niet. Er moeten volgend weekend nog minstens twee sets gewonnen worden vooraleer het Gentse team kan doorstoten tot de finales van de play-offs.

VDK Gent toonde tijdens het duel met de Oost-Vlaamse concurrenten nogmaals dat het een heel sterk geheel is, zonder zwakke schakels. Zelfs in zo’n hecht team - met allemaal uitblinkers - viel de ijzersterke prestatie van Iris Vandewielle op. “Oudegem mocht na de bekerfinale geen tweede keer tegen ons winnen”, luidt het gedreven antwoord van de middenspeelster. “We zijn er nog niet. Dit is een eerste stap. Het is nog niet gedaan.”

Waar ligt dan het verschil tegenover de bekerfinale? “Onze organisatie was van een hoger niveau, het zat ook allemaal beter in ons hoofd en de kwaliteit plus de precisie van onze acties waren groter”, verduidelijkt Vandewielle. “Deze zege geeft ons opnieuw vertrouwen. Maar we moeten kritisch blijven, we moeten alert blijven. Oudegem zal ongetwijfeld trachten om een antwoord te vinden na deze nederlaag. Zij zullen zeker uitpakken met een aangepast tactisch plan. De opslag zal - net zoals vandaag - weer bepalend zijn.”

Meer verdedigd

Alhoewel trainer-coach Stijn Morand beweerde dat hij aan zijn tactisch strijdplan niet veel veranderd had, werd er opvallend meer verdedigd door zijn ploeg. “Tijdens de bekerfinale hebben we tegen onszelf gevochten”, wil Morand toch even kwijt. “Nu hebben onze speelsters met een groot hart gevochten. De ploeg wou meer, iedereen toonde meer verbetenheid. Onze tegenaanval was weer op niveau.”

“Dit eerste resultaat moeten we volgende week in onze eigen sporthal kunnen afmaken”, klinkt Morand vol overtuiging. “Maar daarna begint het pas. Dan moeten de play-offfinales tussen de winnaars van deze eliminatiewedstrijden uiteindelijk de beslissing brengen wie er dit jaar de titel wint. De honger is groot, twijfel daar maar niet aan.”

