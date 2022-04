Iris Vandewiele staat met VDK Gent voor allesbeslissend duel met Genk: “Het is kampioen spelen of het is niets”

“Het is het kampioenschap winnen of het is niets”, verklaart Iris Vandewiele openhartig, opvallend kalm, zonder omwegen. “Zondag wacht ons natuurlijk een spannende eindstrijd. Dat geldt ook voor Genk.”

“Ik merk dat de ploeg op dit moment boordevol vertrouwen zit”, klinkt het. “We hebben een heel jaar lang goed gepresteerd. Individueel, maar ook als team staan we sterk. Dat hebben we meermaals bewezen. De overtuiging van onze eigen kracht, het onwankelbaar geloof in elkaar is voelbaar aanwezig.”

Comfortabeler gevoel

“We leven er geweldig hard naartoe”, bevestigt de middenspeelster. “Iedereen heeft al de videobeelden van de vorige ontmoetingen tegen Genk op haar eentje bekeken. De coach geeft ons nog nuttige richtlijnen erbij. Maar ik merk vooral dat we er als groep veel over praten. De hele week lang. Ondersteunend, raadgevend en stimulerend. We geven elkaar extra tips in een aangename sfeer. Helemaal niet corrigerend, wel opbouwend. Ik stel vast dat de aanloop naar deze beslissende clash voor de titel veel comfortabeler aanvoelt, tegenover de bekerwedstrijd van een paar maanden geleden. Gevoelsmatig verloopt deze voorbereiding helemaal anders.”

“De belangrijke factor, namelijk dat we de titelmatch in onze eigen sporthal mogen afwerken, zorgt voor een extra positieve stemming”, benadrukt Vandewiele. “Dat is het enige voordeel van al onze vorige overwinningen. Zondag wordt het een échte titelfinale. Gent staat erg dicht bij een unieke prijs, maar tegelijk staan beide ploegen er even veraf. Er zullen wellicht details besproken en toegepast worden. Eigenlijk moeten we niet veel zaken veranderen. We moeten gewoon vol energie, zo scherp mogelijk volleyballen.”

