Invallers doen het voor SK Beveren: “Wij hebben die luxe, veel andere teams niet”

Bij de rust stond SK Beveren immers 1-0 in het krijt na een goeie actie van Tabekou, die Daan Vekemans de makkelijkste goal uit zijn carrière voorschotelde. “Het was vooral een moeilijk bespeelbaar veld”, opende Coopman achteraf. “Ik wil dat niet als een excuus gebruiken, want dat is voor beide ploegen het geval. Zij hielden de ruimtes klein, terwijl wij wilden voetballen. Wij waren in dat opzicht dus net iets meer in het nadeel. In de tweede helft kantelde de match volledig na die rode kaart. Dat hielp, maar dan nog moet je het doen. Er zijn meer ploegen die de tanden stuk bijten op tien man. Wij hadden het tegen Antwerp en RWDM al voor. Daar hebben we ook uit geleerd. We zijn meer druk naar voren gaan zetten en brachten meer ballen in de zestien.” Na de gelijkmaker van Kablan - ook een invaller - tekende Coopman voor de assist op Barry voor de belangrijke 1-2. “Het was bijna mijn eerste balcontact, inderdaad. Als je in zo’n match een bal voor doel kan ‘zwieren’, dan moet je dat altijd doen. Barry leeft van dat soort ballen en liep perfect in.”