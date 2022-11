Invaller Ybe Vanderhoeft (Wellen) laat wedstrijdbeeld kantelen: “Ik wou die vrijschop lekker binnen laten draaien en het lukte nog ook”

Vrij en onbevangen deed de middenvelder zijn verhaal. Zijn manier van voetballen ook en waarmee hij al vaker beslissend kon zijn. “Onze coach stuurt me wel vaker de mat op met de boodschap om gewoon mijn ding te doen. En wie ben ik om dan niet te luisteren”, monkelt de student LO. “Deze week heb ik door een schoolstage in Butgenbach niet kunnen trainen. Een pittig weekje toch wel, waarbij we ook een nachtje zonder tent in open lucht moesten slapen. Koud gehad dat wel, maar verder heb ik er blijkbaar geen last van”, aldus Vanderhoeft die zijn doelpuntje vierde met een knap uitgevoerde flikflak. “Neen, niet speciaal op getraind daar in Butgenbach, maar het is iets wat ik wel graag doe. Of het niet steekt, dat mijn optreden vaker beperkt blijft tot een invalbeurt. Ik kan alleen maar mijn best doen en het de trainer in zijn keuze nog moeilijker maken. Als hij mij nodig heeft en je bent dan bepalend, helpt wel uiteraard”, blikt Ybe Vanderhoeft terug op ‘zijn’ kwartiertje.