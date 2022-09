Invaller Timmerman bezorgt KM Torhout de zege tegen Harelbeke: “Coach kan op me rekenen”

KM Torhout heeft in haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen de volle buit gepakt. Tibo Andries bracht de tweedenationaler op voorsprong in de eerste helft, maar na een uur was alles te herdoen na de gelijkmaker van Van Mol. Invaller Damon Timmerman bezorgde de Velodroomformatie alsnog de zege.

Torhout verloor op de openingsspeeldag met 5-3 in Oudenaarde en wou na twee speeldagen niet met lege handen achterblijven. Coach Stijn Meert bracht Tjendo De Cuyper en Oumedjeber in de ploeg. Damon Timmerman, die als invaller twee keer scoorde op Oudenaarde, begon op de bank. “Ik zag mijn ploegmakkers in het defensief gedrukt worden”, vertelt Timmerman. “We probeerden de gaten zo klein mogelijk te houden en op de counter te loeren. Het balbezit was voor hen, maar wij waren het gevaarlijkst en na 25 minuten schoot Andries raak met een volley, na een dieptepass van Pyck. Zo doken we met een voorsprong de kleedkamer in.”

Na de pauze zagen de toeschouwers hetzelfde spelbeeld tussen twee ploegen die op het scherp van de snee speelden. “Harelbeke maakte gelijk toen Van Mol een rebound in doel kopte. Vlak voor mijn invalbeurt trapte Pyck nog op de paal. Ik stond nog maar even op het veld toen een afvallende bal in mijn voeten viel en ik het leer hard via de lat in doel trapte. De ontlading was groot en de overwinning werd stevig gevierd.”

Goede start

Timmerman scoorde vorig week ook twee keer als invaller in de 5-3-nederlaag in Oudenaarde en zit nu al aan drie competitiedoelpunten dit seizoen, ook al speelde de jonge spelverdeler amper veertig minuten. In de laatste wedstrijd van vorig seizoen schoot Timmerman zijn ploeg ook al naar de promotie met een beslissend doelpunt tegen Tempo Overijse. “Ik wil altijd zoveel mogelijk spelen, maar ben nu op dit moment ook erg tevreden dat ik als invaller mijn ploeg kan helpen. Zo toon ik de coach dat ik klaar ben en hij op me kan rekenen als hij me nodig heeft.”

Torhout opent het seizoen met een drie op zes. “Als promovendus is dit een goede start. We merken dat het niveau hier hoger ligt en dat wij extra hard moeten knokken voor de punten. Toch zijn we ervan overtuigd dat deze reeks ons moet liggen. De ploeg is versterkt en zeker op eigen bodem kunnen we het elke tegenstander moeilijk maken”, besluit de twintigjarige Timmerman, die dit weekend met Torhout naar Gullegem trekt voor een nieuwe West-Vlaamse derby.

KM Torhout – Racing Club Harelbeke: 2-1

Torhout: Laleman, Pyck, Devos A., Oumedjeber, Devos M. (76' Timmerman), Taillieu, Ballegeer, De Cuyper (72' Margo), Vandewiele, Andries (86' Cardon) en Huysentruyt.

Harelbeke: Thieren, Dewaele, Noppe, Balcaen (68' Soli), Doumbia, Vandenbroucke, De Smet, Van Mol, Vanhulle, Nfor en Santens (77' Feys).

Doelpunten: 25' Andries (1-0), 64' Van Mol (1-1) en 80' Timmerman (2-1).

Gele kaarten: Devos, Andries en Huysentruyt.