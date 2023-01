Invaller Niels Verburgh kopt Patro Eisden naar winst in blessuretijd: “Gouden goal diept kloof met achtervolgers verder uit”

Patro liep tegen middenmoter Tienen snel uit. Vanop de hoek van de zestien krulde Bamona de bal heerlijk in de verste hoek binnen. De Maaslanders gingen op hun elan verder en speelden een prima eerste halfuur. Zo mikte Mihanovic mikte nipt naast en werd een kopbal van dezelfde Eisdense spits met een ultieme jump uit de kruising gehaald. Ook pogingen van Bounou en Corstjens zoefden rakelings voorbij het doelkader. “We vergaten in de eerste helft onze voorsprong uit te diepen ondanks vele goede mogelijkheden”, blikte Stijn Stijnen terug. “Dat brak na de rust zuur op. Tienen raakte beter in de wedstrijd, terwijl wij onze grip verloren op het hard bevroren plein dat alsmaar meer op een ijspiste leek. Met die kleine marge bleef het opletten op een fatale bezoekende counter. En dat gebeurde toen Naudts vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnenkopte. Maar de ploeg toonde opnieuw verkracht en bleef de bal vooruit stuwen. Een rake kopbal van Niels Verburgh zorgde in blessuretijd voor de zestiende overwinning van het seizoen. Dit was geen gelukstreffer, maar een kwaliteitsgoal. Reeds meerdere keer dwongen we in de slotfase de zege af”, genoot de Eisdense trainer.

Zeven punten voorsprong

Niels Verburg kroonde zich met zijn derde doelpunt van het seizoen tot matchwinnaar. Het was een treffer met een gouden strikje. “Dit is echt genieten”, schreeuwde Verburgh het uit. “Scoren in de allerlaatste minuut, dat zijn de mooiste doelpunten, die blijven hangen. Ik zag de strakke vrijschop van Kevin Kis aankomen en knikte hem aan de eerste paal hard binnen. Wat een ontlading. Het is niet de eerste keer dat we in de slotfase scoren. Vorige week in Knokke was het niet anders. Scoren vanuit een stilstaande fase is onze specialiteit en leverde ons wederom gouden punten op. Onze achtervolgers lieten steken vallen. Zowel Luik, Olympic als La Louvière konden niet winnen. In de rangschikking doen we goede zaken. Naaste achtervolger Luik telt reeds zeven punten minder. Ze hebben wel nog een wedstrijd te goed. De druk ligt bij hen”, weet Niels Verburgh.