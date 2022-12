Invaller Michiel Lepage (Voorde-Appelterre) beslist aantrekkelijke topper in slotminuut: “Mentale boost voor mezelf”

Voetbal derde nationale AHet heeft er alle schijn van dat de strijd om de titel in derde nationale A tussen drie ploegen zal uitgevochten worden. Periodekampioen Voorde-Appelterre boekte een knappe zege op het veld van nummer vier Avanti Stekene en deed zo een gouden zaak door in het zog van leider Tempo Overijse te blijven. Ook Anzegem blijft de overwinningen opstapelen en zo meestrijden voor de titel.

Nog altijd geen Arnaud De Greef bij Voorde-Appelterre centraal achteraan. De ervaren verdediger en kapitein zal wellicht pas na de jaarwisseling opnieuw op het strijdtoneel verschijnen. Na twee slechte wedstrijden met terecht verlies knokte Voorde-Appelterre zich vorige week tegen rode lantaarn Aalter met moeite naar de zege. De troepen van coach De Durpel wisten dat ze uit een ander vaatje moesten tappen om tegen nummer vier Stekene wat te kunnen rapen en die boodschap werd goed opgepikt. Opnieuw was het Figys die vlak voor rust de score opende, maar nog voor het uur bracht de thuisploeg de bordjes in evenwicht. Dat leek ook de eindstand te worden tot invaller Michiel Lepage in de slotminuut zijn duivels ontbond.

“Een doelpunt dat voor een enorme ontlading zorgde. Niet alleen bij de ploeg, maar vooral ook bij mezelf. Ik heb twee jaar niet gevoetbald en ben deze zomer bij Voorde-Appelterre herbegonnen. Het loopt niet meteen zoals ik gehoopt had, want een basisplaats zit er voorlopig niet voor me in. Dat is een keuze van de coach die ik moet respecteren, ook al werk ik elke dag hard om mijn niveau nog op te krikken. Dan is het mooi dat je dat met zo’n belangrijk doelpunt kan tonen dat ik er sta, al moet ik ook Malik (De Drie, red.) bedanken voor de assist”, doet een breed lachende Lepage zijn verhaal.

Antwoord

Collectief speelde zijn ploeg een sterke match en die prestatie werd beloond met drie punten. “Na drie toch wat mindere wedstrijden wisten we dat we een antwoord op het veld moesten geven en dat hebben we gedaan. De sterkste ploeg pakte vandaag de drie punten. Het feit dat ik telkens vrede moet nemen met een invalbeurt speelt natuurlijk wel in het hoofd. Ik heb dat in mijn carrière amper meegemaakt. Met deze ‘winning goal’ bezorg ik mezelf ook een mentale boost”, aldus Lepage.