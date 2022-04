Invaller Mathieu Vanneste helpt Menen voorbij Maaseik: “De ploeg zoveel mogelijk helpen”

“De cijfers tegen Roeselare gaven een beetje een vertekend beeld en we wilden dan ook een reactie tonen”, zegt receptie-hoekspeler Mathieu Vanneste. “We wisten dat we beter konden dan wat we tegen de buren lieten zien. Het was nog niet helemaal van moeten, maar als we in eigen zaal mogen spelen, kunnen we tegen iedereen punten rapen. De eerste set verliep vrij gelijkopgaand en dan weet je dat details de doorslag kunnen geven. Het was uiteindelijk een jammerlijke scheidsrechterlijke beslissing die ons de eerste set koste. De ref, die het voor het overige goed deed, gaf eerst het punt aan ons, maar kwam nadien terug op zijn beslissing. Ondanks het verlies voelden we wel dat we tegen Maaseik (dat het zonder de zieke Elias Thys en de jonge opposite Ferre Reggers moest doen, red.) meer konden doen dan vorige week tegen Roeselare.”

Ploeg zoveel mogelijk helpen

Op het einde van de eerste set was Vanneste al eens ingekomen voor de opslag. In het begin van de tweede set kwam de 23-jarige Loppemnaar Simon Plaskie vervangen. Hij bleef de rest van de wedstrijd op het terrein. “Simon sukkelt met een ontsteking aan de kniepees, een typische blessure voor een volleyballer, die blijft aanslepen. Ik ben er echter van overtuigd dat hij dit seizoen nog mooie dingen zal laten zien. Met mijn invalbeurt probeerde ik er wat vuur in te brengen, iets extra’s, om de ploeg zoveel mogelijk te helpen. In set 2, 3 en 4 sloegen we in de beginfase telkens een kloofje. Ik had de indruk dat de spelers van Maaseik het wat moeilijk hadden met de sfeer in de hel van Menen die na het turbulente einde in de openingsset was losgebarsten. Het kwam er voor ons telkens op aan om die vroege voorsprong te verzilveren en dat lukte”.

Onderste uit de kan

Vanneste ging na de Volleybalschool aan de slag bij Haasrode-Leuven waar hij twee seizoenen actief was. Momenteel is hij bezig aan zijn derde jaar bij de grensploeg. De hoekspeler van 1,96 meter zette de afgelopen week zijn handtekening onder een nieuw contract voor twee seizoenen. “Ik kwam pas de laatste weken meer aan spelen toe. De andere twee hoekspelers, Simon Plaskie en Seppe Rotty, hebben goed gepresteerd en dus ook terecht veel gespeeld. Ik schik me in mijn rol en als ik spelgelegenheid krijg, doe ik mijn uiterste best en haal ik het onderste uit de kan voor de ploeg. Wat het komend seizoen wordt? Uiteraard ga je als speler steeds voor een basisplaats. Simon en Seppe verlaten de club. Het wordt een ander scenario, maar alles is uiteraard afhankelijk van de transfers.”

Zonder druk

Op de derde speeldag van de Champions Final 4 trekt Menen op bezoek bij Lindemans Aalst dat nog steeds puntenloos is. “We gaan in Aalst proberen onze vorm van tegen Maaseik door te trekken. We mogen onszelf niet teveel druk opleggen. Het is al gebleken dat dat niet bevorderlijk is voor ons niveau. Als we willen meedoen om de titelfinales te halen, is het in feite van moeten. Maar als we vrij kunnen spelen, zijn we op ons best.”