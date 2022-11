Invaller Levi Lukebakio loodst Rupel Boom voorbij Jong Antwerp (1-0): “Mezelf gezegd dat ik het verschil moest maken”

“Bij mijn invalbeurt zei ik tegen mezelf dat ik het verschil moest maken”, aldus de matchwinnaar. “De coach wisselde op de juiste momenten in de wedstrijd en ik ben heel blij dat ik de ploeg kon helpen met die goal. Ik denk dat het Thuys was die de bal doorkopte waarna ik die aannam met rechts en vervolgens scoorde. Wat volgde was een enorme ontlading. We kenden al heel wat moeilijke momenten en hier keken we al lang naar uit. We verdienden de overwinning ook, want we domineerden en kregen heel wat kansen. Dan doet het extra veel deugd als je de match uiteindelijk ook wint.”

Bevrijding

“Of dit het effect is van de trainerswissel? Het is zonde dat het tot een ontslag van trainer Demets moest komen, maar dat hoort bij het voetbal. En hij leverde ook zeker geen slecht werk. De basis is de zijne, maar Pascal (Pilotte red.) voegde er zijn eigen accenten aan toe. Of we nu bevrijd zijn? We voetbalden alleszins bevrijd, maar om nu te zeggen dat we vertrokken zijn voor een reeks is het nog te vroeg. Dit is een broodnodige overwinning, maar we bekijken het match per match. Nu mogen we even genieten van het feestje, maar tegelijkertijd zitten we ook al met de partij tegen Wezet in het hoofd.”

Te laat voor Crockett

Genieten deed ook eigenaar Nathan Crockett ongetwijfeld. De Amerikaan was voor het eerst sinds de openingswedstrijd tegen Ninove nog eens fysiek aanwezig en hij maakte ook van de gelegenheid gebruik om de spelersgroep toe te spreken voor de wedstrijd. “Ik heb de speech niet helemaal gehoord, want ik was een beetje te laat jammer genoeg”, excuseert Lukebakio zich. “Maar wat ik meekreeg van hem was vooral heel positief. Hij sprak zijn vertrouwen in ons uit en motiveerde de groep om ervoor te blijven gaan. Ook dat deed ons veel plezier.”

Dodi

En plezier zal er dit weekend sowieso zijn ten huize Lukebakio, want ook broer Dodi won met Hertha Berlijn in de Bundesliga, 2-0 werd het tegen FC Köln. Tenzij de Rode Duivel te zwaar ontgoocheld was met zijn plek op de reservenlijst voor het WK? “Ik heb hem er kort over gehoord en Dodi was wel een beetje ontgoocheld, maar hij weet ook dat zoiets bij het voetbal hoort”, aldus de drie jaar jongere broer. “Hij was liever meteen bij de selectie geweest, maar in zijn huidige rol is het nu aan hem stand-by te zijn en om ervoor te zorgen dat hij klaar is als het nodig zou zijn.”

Rupel Boom - U23 Antwerp 1-0

Rupel Boom: Vits, Neral, Vervoort, Bourdouxhe (84' De Herdt), Buyl (90' Medelinskas), Van Den Broek, Traoré, Gadji (46' Sekyere), Thuys, Mwenda (77' Lukebakio), Bliek.

U23 Antwerp: Devalckeneer, Avilla, Soussi, Van Den Bosch, Amal (73' Vanhees), Shala (57' Smits), Degallaix (73' Zaânan), Lausberg, Ben Hamed (88' Legein), Murataj (57' Smits), Da Silva.

Doelpunt: 81' Lukebakio (1-0).

Geel: Bourdouxhe, Bliek, Thuys, Van Den Bosch.