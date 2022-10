Invaller Kay De Caigny trapt Wetteren naar zege in Oudenaarde: “Teleurstelling positief omgezet”

In de Oost-Vlaamse derby in Oudenaarde maakte RFC Wetteren een einde aan een reeks van vier nederlagen op rij. Het slaagde er eindelijk in om het goede voetbal aan punten te koppelen. “We speelden als ploeg inderdaad opnieuw een goede partij”, aldus youngster Kay De Caigny.

“Het verschil met de voorbije weken is dat we nu ook meer hebben gestreden en meer duels wonnen. Het was een verdiende overwinning die we eigenlijk vroeger hadden mogen beslissen. We scoorden pas in de 85ste minuut en moesten nog scherp verdedigen toen Oudenaarde in de slotfase kwam pushen, maar we speelden het volwassen uit.”

Beslissing respecteren

De tiener moest voor het eerst dit seizoen vanop de bank toekijken, maar bleek van goudwaarde voor zijn team. Vijf minuten nadat hij Karim Dangremont kwam aflossen, trapte de invaller zelf de 1-2 binnen. “Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik niet mocht starten”, blikt De Caigny terug.

“Ik voelde het ergens wel aankomen, want voorin schuiven we vaak en de trainer geeft kansen aan jongens die goed trainen. Als voetballer moet je dat respecteren. We wonnen, dus uiteindelijk had de coach gelijk. Die teleurstelling heb ik dan proberen om te zetten in positieve energie. Vaak moet het van de invallers als frisse mannen komen. Ik had nog maar een paar ballen geraakt toen hij voor mijn voeten viel en ik hem goed binnen schoot. Ik ben blij dat ik de ploeg heb kunnen helpen om een belangrijke overwinning te pakken.”

Kloof dichten

Met ook nog zeges van Merelbeke en rode lantaarn Erpe-Mere United wonnen de laatste drie in de rangschikking hun wedstrijd. Wetteren blijft zeventiende, maar telt na acht speeldagen slechts zes punten minder dan de zesde in het klassement. “Natuurlijk willen we kloof met de ploegen boven ons dichten”, verzekert de spits. “Met de stand proberen we niet te veel bezig te zijn. Wij zijn vooral met onze eigen prestaties bezig en willen de lijn doortrekken van positief voetbal.”

