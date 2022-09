Invaller Glenn Devlieghere helpt Houthulst met twee doelpunten aan de zege in Loppem

voetbal tweede provinciale BWS Houthulst beleeft met zeven op negen een knappe seizoenstart in tweede provinciale B. Op het veld van Loppem dook het afgelopen weekend nochtans met een achterstand de rust in, maar invaller Glenn Devlieghere bezorgde de Woudsport alsnog de volle buit. Enkel Jong Male doet met negen op negen voorlopig beter dan de Houthulstenaars.

“In de openingsfase van de wedstrijd hadden we moeite om ons aan te passen aan het zware veld van SV Loppem”, analyseert Glenn Devlieghere. “We zijn kunstgras gewend en met een ploeg vol technisch begaafde spelers is zo’n veld toch even wennen. Het resulteerde in een vroege voorsprong voor Loppem, dat via een afgeweken bal op onze Mathieu Grymonprez scoorde. Na 35 minuten viel Michaël Vandemaele uit en mocht ik invallen.”

“Na de pauze voerden we de druk op. Een eerste strafschop werd ons ontzegd, maar vijf minuten voor tijd belandde de bal dan toch op de stip na een duidelijke overtreding. Ik zette me achter de bal en schoot het leer in doel. Vlak voor affluiten wist ik nogmaals te scoren nadat een lange bal, die doorgekopt werd door Niels Vlaemynck, in mijn voeten terecht kwam en het leer uit de draai in de korte hoek kon binnen schieten.”

Meer speelminuten?

Devlieghere was dit seizoen al drie keer op rij invaller. Hoopt de spits op meer speelminuten? “Ik kom nog maar net terug uit blessure, dus ik begrijp perfect dat ik de voorbije weken op de bank begon”, vervolgt Devlieghere. “Vlak voor de competitiestart verrekte ik mijn hamstrings en moest ik het wat rustiger aandoen. De ploeg draait goed, dus coach Vanthourenhout hoefde de voorbije weken dan ook geen grote wijzigingen door te voeren. Met mijn twee doelpunten bewijs ik nu wel dat ik opnieuw volledig fit ben en de ploeg al vanaf minuut één kan helpen.”

Houthulst heeft zijn start inderdaad niet gemist met zeven op negen. “Ik kom over van derdeprovincialer Veldegem en merk wel dat het niveau hier hoger ligt. Deze ploeg is echter voldoende gewapend om dit seizoen niet onder te doen voor de concurrentie en mee te spelen voor een mooie plaats in de linkerkolom”, besluit de 33-jarige Aartrijkenaar.

Lees ook: meer provinciaal voetbal