Invaller Dylan Mbayo maakt het verschil voor KV Kortrijk: “Het belangrijkste zijn de drie punten”

Voetbal 1ADrie overwinningen in een week tijd en nog wat steviger in de top acht. De maand december is een voltreffer voor KV Kortrijk. KVK speelde vrijdagavond een zwakke eerst helft op Seraing, maar de aan de rust ingevallen Dylan Mbayo, maakte het verschil. Donderdag wacht Anderlecht in de beker en op tweede kerstdag komt Antwerp op bezoek in het Guldensporenstadion. Twee moeilijke wedstrijden, maar dit KV Kortrijk kan iedere ploeg verslaan.

We moeten eerlijk zijn en zeggen dat de partij tegen Seraing geen hoogvlieger was. De Kerels waren net iets te slordig in de passing, maar dankzij enkele individuele flitsen maakten ze het verschil. De twintigjarige Dylan Mbayo lag aan de basis van de openingsgoal en het was ook op hem dat de strafschopovertreding werd gemaakt. Boulenger kon niet mee op snelheid en haalde Mbayo onderuit. Enkele minuten later leek de aalvlugge winger op weg naar de 0-3, maar hij knalde op de vuisten van Dietsch. Mbayo startte vorige week voor het eerst dit seizoen in de Jupiler Pro League en ook dinsdag - op Oostende - begon hij aan de partij. De flankaanvaller van de Veekaa deed het twee keer uitstekend, maar zat tegen Seraing toch op de bank. “De coach heeft gedaan wat hij moest doen”, weet Mbayo. “Hij beslist wie speelt, maar ik heb me tijdens mijn invalbeurt proberen te tonen. Ik begrijp zijn keuze.”

Moreno - die de voorkeur kreeg op Mbayo - deed het aardig, maar de ex-speler van AA Gent liet zien waarom hij eigenlijk had moeten starten. “Het belangrijkste zijn de drie punten. We stonden uitstekend en gaven zo goed als niets weg. De trainer zei me in de rust dat ik alles moest geven en dat heb ik ook gedaan.” Donderdag maakt Kortrijk de verplaatsing naar Anderlecht. Een kans voor Mbayo om zich te tonen aan een breder publiek. “Voor mij maakt het geen verschil als ik nu voor 10.000 supporters speel of voor drie supporters in actie kom. Ik zet me altijd honderd procent in.”

Dylan Mbayo is de zoon van Marcel Mbayo, hij maakte in ons land vooral het mooie weer bij Lokeren. “Mijn papa zal blij zijn, maar hij kijkt vooral naar de zaken die beter kunnen. Ik pakte bijvoorbeeld een domme gele kaart en dat vindt hij ongetwijfeld niet leuk.”

Reactie Belhocine

Op de persconferentie na de wedstrijd legde Belhocine zijn keuze voor Moreno uit. “We speelden drie matchen in zes dagen. Dylan (Mbayo, red) speelde de twee vorige wedstrijden en Marlos (Moreno, red) viel goed in tegen Oostende. Marlos was dus iets fitter, maar met de snelheid van Mbayo konden we Seraing pijn doen. Het was een goede wissel die ik doorvoerde aan de rust”, grijnst de Franse Algerijn.

