Invaller Dylan Mbayo bezorgt Custovic en KV Kortrijk drie gouden punten: “Ik ben trots op onze ploeg”

KV Kortrijk deed op het veld van Eupen wat het moest doen en pakte de drie punten mee naar Zuid-West-Vlaanderen. Nochtans leken we af te stevenen op een 0-0-gelijkspel, maar invallers Faïz Selemani en Dylan Mbayo maakten het verschil. “Ik ben echt enorm blij”, aldus doelpuntenmaker Mbayo. “We hebben keihard gevochten en verdienen deze overwinning. We hadden het niet altijd even gemakkelijk, maar we hebben getoond dat wij meer kwaliteit hebben. In de eerste helft konden we ook al een paar keer dreigen, maar waren we niet efficiënt genoeg. We bleven evenwel rustig en de ontlading was dan ook groot toen ik die bal tegen de netten trapte. Ik ben trots op onze ploeg.”

Mbayo heeft een moeilijke periode achter de rug. Ex-coach Karim Belhocine nam hem tegen Standard niet op in de selectie en zaterdagavond zat hij onder Custovic op de bank. “Tuurlijk is dat niet leuk. Als speler wil je zo veel mogelijk minuten maken. Ik wil namelijk tonen wat ik allemaal kan. De keuze van Karim om mij vorige week niet op te nemen in de wedstrijdselectie deed wel pijn. Het was zijn keuze, maar ik heb afgelopen week keihard gewerkt op training en dat werpt nu zijn vruchten af.”

Nieuwe oefenmeester

Adnan Custovic leidde donderdag nog maar zijn eerste training en toch kon je zien dat de spelers al enkele duidelijke taken hadden meegekregen. “De trainer heeft niet zo veel dingen veranderd, maar hij heeft hier en daar al zijn accenten gelegd. Ik wil ook nog even iets kwijt over onze vorige coach. Ik wens Karim het beste toe voor de toekomst. Ik wil hem bedanken voor alles wat hij voor ons heeft gedaan. Het is gemakkelijk om alle schuld in zijn schoenen te schuiven, maar we moeten ook eens in eigen boezem durven kijken. Nu is het aan ons om karakter te tonen en op dit elan verder te gaan.”

