Invaller Driss Amali bezorgt Berchem drie gouden punten in Diegem (1-2): “De perfecte invalbeurt”

Voetbal Tweede nationale BNa zes wedstrijden zonder overwinning, waarvan vier gelijke spelen, is Berchem er eindelijk nog eens in geslaagd om de drie punten te pakken. Op bezoek bij concurrent Diegem wonnen de troepen van Geert Emmerechts met 1-2 dankzij een late goal van invaller Driss Amali. De 21-jarige Brusselaar kwam vorige zomer over van de beloften van Beerschot en was in de wolken met zijn eerste competitiegoal. Maar dat vertrouwen lijkt onvoldoende om hem in Berchem te gaan houden.

“Ik wil eerst en vooral benadrukken dat ik heel blij ben voor iedereen bij Berchem dat we de zege pakten”, zegt de matchwinnaar. “Dit zijn gouden punten, want we hebben ze nog steeds broodnodig in onze strijd om het behoud.”

“Mijn goal? Diegem wilde ons verrassen met een ingestudeerde vrije trap, maar ik had het in de gaten en kon onderscheppen. Na een combinatie met Coveliers creëerde De Kuyffer de nodige ruimte met een loopactie waardoor ik kon aanleggen en via de lat raak trof. Ik zat er al een tijdje op te wachten, want dit had ik nodig voor mijn vertrouwen. Het was geen makkelijk seizoen voor mij. Net voor de competitiestart, toen De Kuyffer nog out was, raakte ik geblesseerd en sukkelde ik anderhalve maand lang ook van de ene kwaal in de andere. Daarna was het lang wachten op kansen en als ik speelminuten kreeg dan waren het er vaak heel weinig. Te weinig om het verschil te maken. Toch probeerde ik elke minuut te benutten en te bewijzen dat ik meer verdiende.”

“Bestuursleden en mijn ploegmaats spraken allemaal het vertrouwen in mij uit, maar het bleef moeilijk om de trainer te overtuigen. Maar natuurlijk was hij blij na mijn goal, net als iedereen. En ik koester ook geen rancune. Van mijn kant was dit het beste antwoord dat ik hem kon geven. Naast die goal kon ik nog een paar keer gevaarlijk zijn dus wat mij betreft was het de perfecte invalbeurt. Hopelijk komen er nog kansen. Wie weet mag ik me ook eens in de basis bewijzen en daar zal ik klaar voor zijn.”

Doorbraak

“Dat ik mijn vinger op de mond legde bij mijn viering? Ik bedoelde er niets verkeerd mee. Het was mijn manier om de criticasters van antwoord te dienen. Mijn doel nu is om in die resterende vijf wedstrijden nog zoveel mogelijk te spelen en belangrijk te zijn voor Berchem. Want hoewel het vrijwel zeker is dat ik de club verlaat, ligt mijn focus nog altijd hier.”

“Ik ben in vergevorderde onderhandelingen met een club uit de reeks. Ergens waar meer speelkansen liggen en dat is voor mij nu het belangrijkste. Ik kwam naar Berchem met de intentie om hier door te breken, maar het is anders uitgedraaid. Ik ben 21 jaar en heb nog altijd de ambitie om hogerop te spelen. Mentaal ben ik alvast sterk genoeg. Ik doe er alles voor en train zelfs nog extra na de sessies bij Berchem om mijn lichaam in topvorm te houden. Het enige wat ik dan nog mis, is wedstrijden spelen om ervaring op te doen.”

