Invaller Driss Amali bezorgt Berchem drie gouden punten in degradatietopper bij Turnhout (1-2): “Belangrijk voor de ploeg én mezelf”

Berchem leed vorige week een zware 1-5 nederlaag in de derby tegen City Pirates en dus moesten de troepen van Nico Van Uytsel absoluut reageren in de nieuwe degradatietopper bij Turnhout. Geen van beide ploegen kon zich nieuw puntenverlies veroorloven en ze hadden allebei ook hun momenten van overwicht in de wedstrijd. Turnhout was gevaarlijker voor rust, maar in een duel bol van de strijd, scoorde Berchem erna. Invaller Driss Amali maakte met twee goals het verschil, 1-2 werd het.

“Een belangrijke zege voor de ploeg én mezelf”, zegt Brusselaar Amali die rond het uur Ibrahimovic, voor het eerst in de basis, verving. “Berchem speelt doorgaans met veel passie en strijdlust en dat ontbrak vorige week een beetje tegen City Pirates. Uit bij Turnhout is dat dan een must en ik moet zeggen dat die dash sterk aanwezig was. Een aantal jongens sukkelde al vroeg in de wedstrijd met kwaaltjes, maar ze beten op hun tanden en bleven er voor gaan. Een gegeven dat terecht door de coach werd onderstreept aan de rust. In de eerste helft creëerden we zelf misschien nog wat te weinig, maar op defensief vlak stond het als een huis.”

Meer dan goals

“Na de pauze mocht ik het laatste half uur vol maken en kon ik het verschil maken. Al was daarbij ook een belangrijke rol weggelegd voor Beirlant die me twee keer perfect op weg zette. Ik had zelfs nog twee keer meer kunnen scoren, maar de doelman zat er telkens nog net bij met een geweldige reflex. Ook een assist op Beirlant had gekund, maar ook daar zat de keeper er nog goed tussen. Mijn prestatie omvatte meer dan die twee goals en daar ben ik heel blij om. In een half uur kan je tenslotte meer laten zien dan in tien minuten.”

Zestiende man

Of zelfs helemaal niet, want het was intussen alweer een maand geleden dat Amali nog tot de wedstrijdkern behoorde. “Een keuze van de coach”, aldus de 22-jarige aanvaller. “Sinds de komst van Ibrahimovic deze winter krijgt hij de voorkeur en viel ik meestal naast de kern als zestiende man. Door de gele schorsing van Mariën was ik er opnieuw bij en dan was het aan mij om te tonen dat ik nog altijd van waarde kan zijn voor Berchem.”

“Ondanks de ontgoocheling bleef ik altijd gefocust en hard werken om een nieuwe kans af te dwingen. Ik ben ook geen moeilijke jongen en er is altijd wederzijds respect geweest tussen de coach en mezelf. Dan is het belangrijk voor het vertrouwen om momenten als deze te grijpen. Het is een beetje vergelijkbaar met vorig seizoen toen ik ook op het punt stond om te vertrekken bij de club en net toen het verschil begon te maken. Afwachten of het ook nu tot een verlengd verblijf komt. Ik hou mijn opties nog open, maar hoop in eerste instantie om te kunnen bevestigen tegen Lyra-Lierse volgende week.”