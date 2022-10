Invaller Dante Walen De Keyser kopt Cappellen in slotminuut voorbij Belisia én naar de leiding: “Een enorme opluchting”

De topper tussen Cappellen en Belisia was er een met de leidersplaats als inzet en dat was er ook aan te zien tussen de lijnen. Geen brei- of rekenwerk, maar wel een leuke pot voetbal met heel wat kansen én een climax in de slotseconden. Op het moment dat de partij op een logisch gelijkspel leek af te stevenen, kroonde invaller Walen De Keyser zich tot held van Cappellen door een corner van Deckers in doel te koppen (1-0). Met die zege herpakten de troepen van trainer Schipper zich prima van de nederlaag bij RC Mechelen afgelopen woensdag én heroverden ze de koppositie.

“De opluchting was enorm”, zegt matchwinnaar Dante Walen De Keyser na afloop. “In de eerste plaats voor de groep natuurlijk met die late overwinning, maar ook zeker voor mezelf. Op mentaal vlak waren de voorbije weken niet makkelijk voor mij en als je dan op zo’n belangrijk moment de winning goal kan maken, maakt dat heel wat emoties los. De ploeg draait natuurlijk goed, en dat is altijd leuk, maar als voetballer wil je daar dan ook deel van uit maken óp het veld. Met een evenwichtige kern als de onze is het dan aan de coach om keuzes te maken en aan de spelers die naast de ploeg vallen, om keihard te blijven werken. Ik koos voor dat laatste.”

Eerste zone

En dat werd beloond met de winning goal. “Ik weet dat Deckers de bal doorgaans heel goed in de eerste zone brengt”, legt Walen De Keyser uit. “Toen we stonden te wachten voor die hoekschop zag ik dat daar ruimte lag en dus ging ik vol mijn kans om er in te duiken. De bal kwam perfect en ik kopte hem binnen met een grote ontlading tot gevolg. Ik scoorde al veel belangrijke goals, maar alle omstandigheden in acht genomen, is deze voor mij wel een van de meest speciale.”

Uitschuiver

“Of de zege ook verdiend was? Een gelijkspel was niet onterecht denk ik, maar in plaats van 1-0 kon het ook net zo goed 4-3 of 4-4 geweest zijn. Wij zijn vooral heel blij dat we alsnog wonnen en de nederlaag van woensdag tegen Racing Mechelen doorspoelden. Daar speelden we niet onze beste wedstrijd, maar we staken daarna als groep de koppen bij mekaar. We draaiden de knop om en bleken mentaal sterk genoeg om die uitschuiver recht te zetten.”

City Pirates

En zo gaat Cappellen met coach Tom Schipper volgend weekend opnieuw als leider op bezoek bij diens ex-club City Pirates. “Een ongetwijfeld lastige derby”, beseft Walen De Keyser. “We hebben het er nooit makkelijk en nu City Pirates zwaar verloor van Racing Mechelen (0-5 red.) zal het uit zijn op eerherstel. Zeker nu wij er ook als leider op bezoek gaan. Dat triggert de tegenstanders ook net iets meer om ons met geslepen messen op te wachten. We zijn dus gewaarschuwd.”

Cappellen - Belisa 1-0

Cappellen FC: Joossens; Kesteleyn, Geudens, Ristovic, Deckers, Kil, Van Kerckhoven, Lemaire (64′ Tshimanga), Verbist (8′ Nöstlinger, 83′ Meukens), Van Zantvoort en Symons (64′ Walen De Keyser).

Belisia: Grootaers; Wagemans (83′ Ernens), Lathouwers, Haenen, Paulus; Alaers, Vandecaetsbeek, La Mantia (90′ Allegria), Nelissen; Martin Suarez en Wijnen.

Doelpunt: 90′ Walen De Keyser (1-0).

Geel: Tshimanga.