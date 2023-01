Invaller Arne Knollenburg bezorgt RC Mechelen met rake kopbal laat punt bij Lyra-Lierse (1-1): “Klaar om de strijd aan te gaan”

Racing Mechelen speelde niet zijn beste wedstrijd op bezoek bij Lyra-Lierse, maar deed er na de pauze wel alles aan om de achterstand, een goal van Vets voor rust, weg te gommen. Veel uitgespeelde kansen leverde dat niet op, Racing was vooral gevaarlijk via Carrez op vrije trap, maar vijf minuten voor tijd kregen de bezoekers toch loon naar werken toen invaller Knollenburg een voorzet vanop links in doel verlengde, 1-1 werd het. Een opsteker voor de jonge verdediger die ondanks het nodige blessureleed toch de optie in zijn contract verlengd zag vlak voor Kerstmis.

“En het punt was uiteindelijk ook wel verdiend”, zegt de 21-jarige student werforganisatie uit Boechout. “In de eerste helft hadden we het heel lastig en slopen er ook heel wat slordigheden in ons spel. Die gingen er ook na rust niet helemaal uit, maar toen zaten we wel iets meer in de wedstrijd. In voetballend opzicht speelden we zeker niet onze beste wedstrijd, maar als je op het einde dan nog gelijk kan maken na een moeilijke middag, hoef je ook niet ontevreden te zijn.”

Patellapees

“Voor mij persoonlijk was dat doelpunt in elk geval een opsteker. In het begin van het seizoen stond ik in de basis, maar na wedstrijd tegen City Pirates begin oktober viel ik uit met een ontsteking van de patellapees. Die hield me zo’n twee maanden aan de kant tot ik mijn wederoptreden vierde in het duel met Jong Beerschot. Nu ben ik weer helemaal fit en klaar om de strijd aan te gaan en de concurrentie aan te scherpen. Ik heb er ongelofelijk veel zin in.”

Optie gelicht

En in dat enthousiasme wordt Knollenburg, deze zomer overgekomen van de beloften van SK Beveren, gesterkt door een contractverlenging die eind 2022 tot stand kwam. Het Racing-bestuur keek verder dan de blessure en besloot de optie in het contract van de beloftevolle verdediger te lichten. “Ik kan alleen maar positief zijn over Racing Mechelen”, zegt hij. “Ik ben hier ongelofelijk gelukkig en dat heb ik ook duidelijk laten merken. Ik ben niet meteen uit de buurt, maar iedereen kent Racing natuurlijk. Het is een traditieclub waar alles goed geregeld is en er veel fans komen kijken. Daar wil elke voetballer deel van uit maken.”

Belisia

“Op korte termijn is het voor mij dus wachten op een nieuwe kans en wie weet komt die er sneller dan verwacht met de snelle opeenvolging van wedstrijden. Woensdag komt Belisa op bezoek voor de inhaalwedstrijd en dat vind ik een heel interessante tegenstander met veel kwaliteit. Voor ons wordt het vooral belangrijk om van onze eigen kwaliteiten uit te gaan en dan hoeven wij als ploeg van niemand bang te zijn.”

“Of ik beschikbaar ben voor een midweekmatch tijdens de blokperiode? (lacht) Ik heb vijf examens en woensdag is toevallig mijn eerste. Hopelijk kan ik daar goed beginnen er vervolgens een verlengstuk aan breien in het duel met Belisia. Ik ben dus zeker beschikbaar!”