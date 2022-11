Interimcoach Pascal Pilotte met Rupel Boom op zoek naar punten in derby tegen Jong Antwerp: “Spektakel even belangrijk als resultaat”

Na het ontslag van Stéphane Demets begin deze week kreeg diens technische staf de verantwoordelijkheid om de sportieve leiding van Rupel Boom op zich te nemen. Een tijdelijke opdracht voor T1 ad-interim Pascal Pilotte, want in tussentijd schuimt het Boomse bestuur de markt af naar een beschikbare hoofdcoach. Maar de competitie staat uiteraard niet stil en dus is het aan de huidige staf om de Steenbakkers uit het dal te leiden.

Voelde ook Pilotte het ontslag van Demets aankomen? “Ik zou liegen als ik zei dat het niet zo was”, zegt de 52-jarige Pilotte die afgelopen zomer overkwam van derde nationaler Braine waar hij de functie van TVJO (Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding) combineerde met die van T1. “Maar Stéphane voelde het zelf ook. Al een aantal weken zelfs. De situatie verbeterde niet, integendeel.”

Exit Demets en dus krijgen Pilotte en co de opdracht om beter te doen. “Verwacht niet dat we plots gaan meedoen voor de titel”, zegt hij. “Het belangrijkste nu is dat we ons redden. Daarom gaan we proberen om voor de winterstop nog zoveel mogelijk punten te pakken om vervolgens te bekijken hoe we ons kunnen versterken tijdens de mercato.”

Idee

Blijft de vraag hoe die punten gesprokkeld zullen worden, want met 5 op 36 was de oogst vooralsnog mager. De defensieve spelwijze van Demets kon op weinig bijval rekenen en dus hoopt iedereen in Boom op meer offensieve impulsen om de ommekeer in te luiden. “Ik wil beginnen met te zeggen dat niet alles wat Stéphane gedaan heeft, slecht is”, zegt Pilotte. “Maar ik heb ook mijn idee over voetbal en ik heb óók de vraag van het bestuur gehoord naar meer aanvallende intenties. Aan ons dus om ervoor te zorgen dat we meer aanwezig zijn in de zone van de waarheid.”

Niet naïef

“We hebben een meer aanvallende spelwijze voorgesteld aan de spelers en die zijn daarmee akkoord gegaan, maar we mogen niet vergeten dat we tegen een sterke ploeg spelen. Belangrijk is dus dat we niet naïef zijn bij het aanvallen, maar dat we het wel dúrven. In de huidige situatie is het normaal dat het vertrouwen niet optimaal is. Geloven in onszelf is dus de eerste stap om het verschil te maken. De voorbije dagen heb ik al heel veel werk verzet en gepraat met zowel de spelers die al veel speelden als zij die nog maar weinig in actie kwamen. We moeten hier samen uit komen.”

“En de beste manier om dat te doen, is natuurlijk door een resultaat neer te zetten. Maar ik wil het publiek ook spektakel bieden in de mate van het mogelijke. Dat de punten primeren? Het spektakel is even belangrijk als het resultaat. Door te spelen om te winnen, vergroot je de kansen op winst én de steun naast het veld.”