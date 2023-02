Interim-coach Pieter De Bot (FCV Dender) na zware nederlaag op SK Beveren: “Het was alsof we door 10.000 soldaten met metrailletten werden afgeknald”

Interim-coach Pieter De Bot (31), die door Bart Van Renterghem geassisteerd werd, wijzigde de ploeg slechts op één plaats. De Bruyn verhuisde naar de bank en Houdret nam zijn plaats in. Er werd voor een 3-5-2-veldbezetting gekozen. Hoewel bij Beveren topscorer Barry geschorst was en Van Damme in extremis geblesseerd moest afhaken, ging de thuisploeg als een sneltrein van start. “Het was alsof we door door 10.000 soldaten met metrailletten werden opgewacht en afgeknald werden”, gaf De Bot aan. “We hadden vooral geen antwoord op de manier waarop Hoggass slim tussen de lijnen liep. De flankspelers Nsimba en Hrncar deden eveneens hun duit in het zakje Beide spelers werden tijdens de wintermercato aangeworven en manifesteerden zich meteen als versterkingen. Het eerste doelpunt had wel moeten afgekeurd worden voor buitenspel van Mbokani, maar de voorsprong was verdiend voor de thuisploeg. Alleen had het net voor de rust 3-1 moeten staan. Myny had de bal voor Cukur moeten afleggen.”