Interim-coach Mario Cassimon gaat met Bertem-Leefdaal meteen winnen op bezoek bij Huldenberg: “De reactie gezien waar ik om vroeg”

Interim-trainer Mario Cassimon zag het uiteraard graag gebeuren, want hij kreeg welgeteld negen wedstrijden om voor de definitieve kentering te zorgen. “Veel is dat natuurlijk niet, maar ik vond dat ik de vraag van voorzitter Mees om in te springen maar moeilijk kon weigeren”, vertelt hij. “Ik heb wel eerst toestemming gevraagd aan Melsbroek waar ik vanaf volgend seizoen aan de slag ga, maar zij zagen er gelukkig geen graten in. En voor de rest ken ik de club uiteraard zeer goed aangezien ik vier jaar trainer ben geweest in Bertem. De kern heeft de afgelopen seizoenen sowieso wel wat wijzigingen ondergaan, maar het overgrote deel van de spelers heb ik ooit al wel eens onder mijn hoede gehad. En ik ben sowieso ook vertrouwd met deze reeks, eerder dit seizoen had ik zelfs nog concurrent Tervuren-Duisburg onder mijn hoede. Spijtig genoeg was het avontuur daar maar van zeer korte duur, want na zes weken werd ik om redenen die noch ik noch de spelers snapten alweer bedankt voor bewezen diensten. Ach ja, in het voetbal is de logica wel vaker zoek.”

Behouden aanpak

Ook het ontslag van Gunter Magits zag niemand aankomen aangezien hij al verlengd had voor volgend seizoen. “Chapeau dat hij in het belang van de club besliste om een stap opzij te zetten, ik zie het weinigen hem nadoen”, zegt Cassimon daarover. “Daarmee zorgde hij automatisch voor een schokeffect en dat had deze groep misschien wel nodig. Ik had alleszins expliciet om een reactie gevraagd en die heb ik zeker gezien afgelopen weekend. Nu, conditioneel stonden we niet zo sterk als ik had gehoopt, wellicht door de vele afwezigen van de voorbije maanden. Het zorgde ervoor dat ik op Huldenberg voor een behouden aanpak heb gekozen om niet meteen alle kruit te verschieten, althans voor de pauze. En dat plannetje met de nadruk op verdedigen en een laag blok pakte uiteindelijk goed uit, al hadden we wel het geluk dat we slechts met een 1-0-achterstand de rust ingingen. Nadien zijn we wel hoger en met drie voorin gaan spelen en dat heeft de wedstrijd in ons voordeel doen kantelen.”

Houtem veel belangrijker

“Dit is natuurlijk de best mogelijke start, maar we zijn er nog niet lang niet”, houdt Cassimon de voetjes op de grond. “Als je zoals ons vier ploegen achter ons wilt houden, dan is de clash met een rechtstreekse concurrent als Houtem komend weekend veel belangrijker. Hopelijk leggen de spelers dan opnieuw dezelfde wedstrijdmentaliteit aan de dag.”