Interim-coach Greg Vanderidt en Beerschot als vrienden uit mekaar: “Wou niet het vijfde wiel aan de wagen zijn”

Voetbal 1BBeerschot begint maandag de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Wie niet meer van de partij zal zijn, is Greg Vanderidt (51). De man die op het einde van de vorige competitie interim-coach was, heeft in onderling overleg met Beerschot zijn contract verbroken.

Greg Vanderidt belandde in september vorig jaar op het Kiel. Beerschot plukte de Vlaams-Brabander weg bij eerstenationaler Rupel Boom, waar hij op dat moment T1 was. Vanderidt werd aangesteld als assistent van Javier Torrente. In februari werd Torrente ontslagen, waarna Vanderidt het seizoen vol maakte als hoofdtrainer ad interim. Inmiddels stelde Beerschot met Andreas Wieland een nieuwe coach aan en in de vernieuwde technische staf bleek geen plaats meer te zijn voor Vanderidt.

“In onderling overleg met de club werd mijn tot 2025 lopende contract beëindigd”, aldus Vanderidt, wiens zoon overigens bij de jeugd van Beerschot speelt. “We zijn als goede vrienden uit mekaar gegaan. De nieuwe trainer zal straks een eigen assistent meebrengen, wat ik perfect begrijp. En omdat ik niet graag het vijfde wiel aan de wagen ben, besloten we er een punt achter te zetten. Of ik niet had gehoopt dat ik zelf de kans zou krijgen om als T1 aan het seizoen te beginnen? Goh, ik heb nooit het gevoel gehad dat het die richting zou uitgaan en heb me ook niet opgedrongen.”

Vanderidt blikt met een dubbel gevoel terug op zijn avontuur in het Olympisch Stadion. “Het was aanvankelijk de bedoeling om op lange termijn iets te helpen neerzetten, maar het verhaal kreeg dus een andere wending. Hoe ik mijn interim-periode als hoofdtrainer terugkijk? Dat we slechts 3 op 30 pakten, is natuurlijk een smet. Anderzijds kregen we in die periode ook wel een reeks topploegen voorgeschoteld en waren het niet de makkelijkste omstandigheden om in te werken. Toen ik begon, was het kalf eigenlijk al verdronken. Ik heb nog het beste van de situatie proberen te maken. Dat iemand als Ilias Sebaoui onder mij aan de oppervlakte is gekomen, geeft toch een zekere voldoening.”

Tome Pacovski

Voetbalbeest Vanderidt hoopt snel ergens anders aan de bak te kunnen komen, al dan niet in combinatie met zijn oude job, die hij eind dit jaar opnieuw kan opnemen. Naast Vanderidt zal ook keeperstrainer Patrick Nys er straks niet meer bij zijn wanneer Beerschot de trainingen hervat. Nys’ aflopende contract werd niet verlengd. In zijn plaats zal Tome Pacovski voortaan de Kielse keepers onder handen nemen. De Noord-Macedoniër stond zelf ooit drie jaar onder de lat bij Beerschot en trainde er al de keepers van de jeugd en beloften.

Ten slotte zit er ook een wijziging aan te komen in de technische staf van de paars-witte beloften, die in tweede nationale zullen aantreden. Volgens onze informatie krijgt trainer Benni Geerts een andere rol binnen de club. De Limburger Cederique Tulleners zou Geerts opvolgen. Tulleners was vorig seizoen nog aan de slag bij Beerschots zusterclub Al Hilal, in de Verenigde Arabische Emiraten.

