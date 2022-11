Interim-coach Dimitri Speder leidt Geel naar eerste competitiezege: “De club heeft gevraagd om één maand over te nemen”

Kevin Comyn, die het seizoen als coach was begonnen, had eind vorige maand meegedeeld dat hij de samenwerking met Geel stopzette.

“Door sportieve, extra-sportieve en deels persoonlijke redenen kan ik me niet meer voor de volle 200% geven. Daarom heb ik beslist om te stoppen als coach. Ik wens Geel nog alle succes”, zegt Kenvin Comyn.

De club stelde Dimitri Speder, assistent-coach en coach van de B-ploeg, aan als interim-coach. De 32-jarige Antwerpenaar had daarvoor ervaring opgedaan bij onder meer Gembo in Top Division 1 als assistent van Glenn De Boeck.

“De club vroeg me om één maand over te nemen”, zegt Dimitri Speder. “In die periode tracht de club een vervanger te zoeken.”

Ondertussen was Geel weggezakt naar de laatste plaats in Top Division2. De club had haar eerste zes competitiematchen verloren en stond troosteloos op de laatste plaats. Afgelopen weekend werd de kentering ingezet.

Anderlecht werd met een twintiger terug naar huis gestuurd. Vooral offensief liep het vlot. Scoorde Geel in de eerste zes wedstrijden gemiddeld 66 punten, Anderlecht incasseerde er 88. Jens Hendrickx (8 assists) en Fred Biot (10 assists) organiseerden en verdeelden, Hannes Reichaerdt was topschutter met 28 punten.

“Een overtuigende zege na een prachtige teamprestatie. Het tempo lag hoog, de defensieve afspraken werden goed uitgevoerd. Bij de rust hadden we reeds een ruime kloof. Elke speler had zijn bijdrage in de zege.”

Yannick Cornelissen

Belangrijke weken komen er aan voor Geel met wedstrijden tegen rechtstreekse concurrenten Phantoms Boom (1 zege) en Esneux (2 zeges).

“Deze start zal ons nog lang achtervolgen. Met een zege tegen Boom en/of Esneux geraken we weg van de laatste plaats. Want het doel blijft om het behoud in Top Division2 veilig te stellen. Met wat de ploeg de laatste twee weken heeft laten zien, want ook op Leuven speelden we een goede wedstrijd, is het geloof op het behoud weer toegenomen.”

Naar versterking kijkt Geel (nog) niet uit. Wel kijkt de club uit naar de langverwachte terugkeer van clubspeler Yannick Cornelissen, die door blessures al meer dan twee jaar moet toekijken.

“Yannick is aan het trainen en langzaam aan het opbouwen. Wij hopen hem voor het einde van het jaar nog op het terrein te zien. Dit kan de ploeg nog een enorme boost geven.”