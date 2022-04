Initia Hasselt wint verdiend met 35-31 van Fémina Vise en pakt dertiende beker uit de clubgeschiedenis

Volleybal tweede nationale Benny Maesen (Safesign Hasselt) na de titel in tweede nationale: “We worden derde mannen­ploeg in Limburg, maar met beperkte ambities”

Safesign Hasselt is de nieuwe volleybalkampioen in tweede nationale. De Hasselaren wonnen met duidelijke 0-3 cijfers in Geetbets en pakten zo de oppergaai. Hasselt speelt voor het eerst sinds 2005 weer in eerste nationale. “Voor een promotie na een titel moet ik al veel verder teruggaan in het verleden”, klinkt het bij een gelukkige secretaris Benny Maesen. “Ja, we zijn nu de derde mannenploeg in Limburg, maar onze ambities zijn beperkt. Volgend seizoen staat het behoud voorop.”

16:58