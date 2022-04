Veel volk in de Alverberg voor de bekerfinale van België bij de vrouwen tussen Initia Hasselt en Fémina Visé. De Luikse meisjes waren favoriet, omdat ze in de competitie aan de leiding staan. T1 Sarina Leenen had tijdens de voorbereiding van deze finale alle details besproken. Op alle vlakken waren de Initia meisjes scherp voor dit duel. Het werd een zinderende finale waar Hasselt dankzij een ijzersterke tweede helft verdiend aan het langste eind (35-31)trok. Edel Robyns was subliem en werd topschutster met vijftien doelpunten.

“Collectief de beste partij van dit seizoen”, opende Julie Coenen, uitmuntend in defense. “We wisten dat Visé erg gevaarlijk uit de hoek kon komen via cirkelspeelster Diane Houben. De Nederlandse werd ook topschutster met tien doelpunten, maar tactisch greep Sarina Leenen in door na de rust Nele Kranzen op Loes Vandewal te plaatsen. Zo moest Houben meer achteruit trekken en kon ze niet meer zo gevaarlijk uit de hoek komen.”

“De eerste helft verliep lange tijd evenwichtig”, vervolgt jeugdproduct Coenen. “Tot Visé een kloofje van drie doelpunten kon slaan. We bleven rustig en de organisatie bleef op niveau. In de laatste acht minuten van de eerste helft kon Visé niet meer scoren. Edel Robyns, Nele Kranzen en Sam Robyns zorgden voor een gelijke (15-15) stand bij de rust.”

Uitstekende tweede helft

“Na de rust kwamen we voor het eerst op voorsprong", weet Coenen, die volgend seizoen in het nieuwe verhaal van Hubo Handbal zal duiken. “Toen kregen we vleugels. Visé kreeg het op fysiek vlak moeilijker. Wij bleven op alle vlakken erg scherp en met een sublieme Edel Robyns in de afwerking. We gaven het niet meer uit handen en de beker van België winnen is een droom die uitkomt. Nu gaan we enkele dagen een feestje bouwen”, besluit Coenen die instaat voor de midden of linkeropbouw.

Chiara Nusser

“Of we deze bekerwinst verwacht hadden? Eigenlijk niet”, stelde een dolgelukkige Chiara Nusser. “In de competitie hadden we drie keer verloren van Visé. De laatste weken waren we wel alleen maar bezig met deze bekerfinale. We wilden absoluut het hoofdstuk van Initia Hasselt afsluiten met een prijs. Iedereen stak op training een tandje bij en de motivatie, concentratie en intensiteit was geweldig. Waar we deze competitie het moeilijk hadden met scoren, was de afwerking vanavond perfect. Met natuurlijk een glansrol voor Edel Robyns. Al moeten we zeker het collectief onderstrepen. Het seizoen is geslaagd en ik kan afscheid nemen in schoonheid van deze mooie club”, besluit de Nederlandse middenopbouwster Nusser.

Scores Initia Hasselt: Edel Robyns 15, Sam Robyns 7, Castermans 5, Nusser 3, Kranzen 3, Willems 2.

Scores Fémina Visé: Houben 10, Clermont 6, Bearzatto 5, Vandewal 5, Le Brigand 3, Himberlin 2.