Ingevallen Naten Kindekens (KHO Bierbeek) beslist burenduel tegen Bertem-Leefdaal: “Op het gepaste moment naar binnen gesneden”

Ongeacht de klassering is buur Bertem-Leefdaal altijd een hele lastige klip om te omzeilen voor KHO Bierbeek. Zaterdagavond was het niet anders, maar de thuisploeg wist de rangen goed gesloten te houden. En na een ingeving van Degeest was het de ingevallen Kindekens die de winninggoal netjes tegen de touwen prikte.

Een gemeten lobje over doelman Belin, aan koelbloedigheid geen gebrek bij de youngster. “Tja, iedereen weet dat je moet proberen de kalmte te bewaren als je oog in oog met de doelman komt te staan en dat lukte me blijkbaar vrij aardig”, knipoogt hij. “Nu, de assist van Degeest kwam echt wel op het juiste moment toen ik vanaf de flank naar binnen sneed. Dat was ook één van de opdrachten die ik van de coach had meegekregen, om op die manier in de tweede helft voor meer diepgang en uiteindelijk ook doelgevaar te zorgen. Voor rust hadden we wel veel balbezit, maar dat leverde amper uitgespeelde kansen op omdat het in die laatste dertig meter telkens fout liep. Op zich heeft het plannetje dus perfect gewerkt, al kwam de goal ook wel een beetje uit de lucht gevallen. En nadien vond ik ons iets te veel achteruit kruipen en hebben we meer geknokt om de voorsprong vast te houden dan echt nog gevoetbald.”

Periodetitel

Een felbevochten zege heet dat dan, maar de drie punten zijn binnen en zo blijven de manschappen van coach Lavigne in de running voor de eerste periodetitel. “Met nog één speeldag voor de boeg leeft dat ondertussen wel in de spelersgroep, want als ik me niet vergis ben je dan meteen verzekerd van een plekje in de eindronde”, weet Kindekens. “Momenteel tellen we één puntje minder dan Humbeek, dus beter doen komend weekend is het devies. Maar eerst is er nog de Beker van Brabant, waarin we ook gewoon willen doorstoten naar de volgende ronde. We kampen wel met verschillende blessures, waardoor er een mix van A- en B-kern aan de aftrap zal komen op het veld van Hekelgem.”

24-urenloop

Kindekens zal wellicht mogen starten morgenmiddag, maar hij maakt sinds dit seizoen dan ook officieel deel uit van de Bierbeekse A-kern. “Klopt, al train ik eigenlijk al van eind vorig jaar mee met de hoofdmacht”, klinkt het bij de burgerlijk ingenieur in spe. “Op welke positie ik het best uit de voeten kan? Vroeger heb ik altijd in de spits gestaan, maar omdat ik niet zo groot ben, opereer ik nu vooral vanaf de zijkant. Daar kan ik meer mijn ding doen en met mijn snelheid die actie aangaan. Ik ben met VTK vorige week nog tweede geëindigd in de 24-urenloop op het Leuvense sportkot, dus met die explosiviteit zit het wel snor (lachje).”