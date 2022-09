Ingevallen Mario Gonzalez matchwinnaar bij OHL met twee spitsengoals

Een aantal fans gaat zowaar al dromen van play-off 1, daar waar play-off 2 een realistischer doel lijkt. Brys houdt de voeten voorlopig liever stevig op de grond. “Wij hebben voor die zestien punten wedstrijd na wedstrijd moeten knokken, tot het eindsignaal. Wij deden dat met hard werken, veel drive, veel cohesie. Die punten pakken is belangrijk, zeker in een seizoen met drie degradanten. Dat neemt de stress weg, zodat je meer bevrijd kan voetballen. Al is dit maar een tijdelijk gegeven, het vormt wel een goede basis om te blijven stappen voorwaarts te zetten.”

“Wij zitten in een goede flow”, zegt Casper De Norre, die weer bergen werk verzette op het middenveld. “Dat helpt, net als de steun van onze fans die ons de hele match door fantastisch bleven aanmoedigen. Onze bedoeling is, deze goede reeks zo lang mogelijk verder te zetten. De top-acht halen moet ons doel zijn. Dit seizoen willen wij de play-offs niet mislopen, anders dan in de vorige twee campagnes.”

Drie goals in 190 minuten

Het ziet er naar uit dat OHL met Mario Gonzalez eindelijk weer een échte spits met scorend vermogen te pakken heeft. Ruim een jaar na het vertrek van Thomas Henry. In zijn openingswedstrijd, twee weken geleden tegen Oostende, scoorde Gonzalez al. In Anderlecht lukte het vorige week niet, maar tegen Charleroi werd de van het Portugese Braga gehuurde 26-jarige Spanjaard de matchwinnaar met twee goals. Als invaller, want Brys liet Nsingi starten. “Mario was wat ziek de voorbije week, daarom hield ik hem achter de hand om hem in de slotfase fris in te kunnen brengen”, zegt de coach. Met succes: Gonzalez lukte twee echte spitsengoals: een fantastische uithaal in de korte hoek na een vrijschop van de ook al goed ingevallen Holzhauser en dan een opportunistische inschuiver na een assist van de ook al ingevallen Ouedraogo.

Drie goals in de 190 minuten die hij met OHL op het veld stond: inderdaad niet mis. Casper De Norre ziet ook de meerwaarde van dergelijke diepe spits. “Mario voelt waar hij moet lopen en staan, en zet zijn voet op het goede moment tegen de bal. Inderdaad, een échte spits, en het is een pluspunt zo iemand in jouw ploeg te hebben.”

