Inge Meylemans (Sparta Laarne): “Zuur verlies in Lummen doorspoelen met winst tegen Waregem”

De tandem Meylemans-Van den Broecke zorgde in het verre Limburg voor een 16-23-voorsprong aan het einde van de eerste periode. Maar halfweg was die voorsprong alweer helemaal weggewerkt (36-36) en moest Sparta van voor af aan herbeginnen. Met een driepunter bij begin van de tweede helft leek Meylemans haar team de juiste richting te tonen, maar toch liep het in het laatste kwart nog verkeerd. Met drie driepunters, negen rebounds, vier assists en evenveel steals toonde Meylemans zich heel bedrijvig, maar finaal keerde Laarne met lege handen weer naar huis.

Vrijworpen 41-11

“Dat zijn van die duels die wij zouden moeten kunnen winnen”, zucht Inge Meylemans. “Bij Lummen is het altijd moeilijk. De Limburgers geven nooit af. Dat is gebleken in de laatste tien minuten. We waren erg aan elkaar gewaagd. Lummen kreeg ook wel erg veel fouten mee. Vanderhoydonks mocht liefst twintig vrijworpen nemen.”

Dat was dubbel zoveel dan het totaal van Laarne en de helft van het Limburgse aantal. Maar Sparta Laarne bleef opvallend veel outside spelen. Dan kan je geen fouten afdwingen uiteraard. “Dat klopt wel”, geeft Meylemans toe. “Het is typisch ons spel om veel vanaf de boog te shotten. We vallen in mindere mate de basket aan. Daarnaast is de bal ook te weinig rond gegaan. We lagen toch iets te lang stil om echt goed spel te kunnen brengen. Er was heel wat foute communicatie en we namen op kritieke momenten de verkeerde beslissingen. Hopelijk kunnen we dat in eigen huis tegen Waregem rechtzetten.”

Spelen zonder druk

Sparta Laarne won, net als Waregem dit seizoen nog niet. Een probleem is dat niet meteen, omdat er in deze jaargang geen stijgers of dalers zijn. “Dat neemt de druk inderdaad wat weg, maar ik speel toch altijd om te winnen”, knipoogt de guard. “Nu kunnen we wat meer voor het plezier spelen. Na die lange stop geniet ik er meer van. Het is al speciaal dat wij mogen spelen. Zonder publiek nog weliswaar, maar je kan het volgen via de livestream. En tegen Waregem kunnen we ons net nog dat tikkeltje meer opladen”, besluit Meylemans. “Hopelijk volgt zaterdag onze eerste zege van het seizoen.”