Indy Van Volsem (FC Sleidinge) na 3-1-winst tegen FC Sleidinge: “Negentig minuten de betere ploeg, hier moeten we verder op bouwen”

“Je voelde in de aanloop naar deze wedstrijd dat er meer gretigheid in de groep zat. We hebben die lijn doorgetrokken in het duel tegen Lembeke en deze ‘match’ leek helemaal niet op de wedstrijd van enkele weken geleden. We waren eigenlijk negentig minuten de betere ploeg. Al in de eerste helft waren we een pak dreigender dan FC Lembeke. Zelf trapte ik voorlangs, met een kopbal zette Arne Van De Velde de bezoekende doelman ook aan het werk en Miel Grawet trok ook op zoek naar de 1-0.”

Boost

Die 1-0 kwam er pas na de rust. Van Volsem haalde de trekker over na slecht uitverdedigen van de speculoosploeg. “We hadden onszelf te weinig beloond en toen Lembeke slecht uitverdedigde kon ik de score an de rust dan toch openen. Dat gaf onze ploeg wel een ‘boost’, want de voorbije weken moesten we vooral achtervolgen. Nu voelde je dat dit iedereen deugd deed en toen Miel Grawet Siebe Forton in het straatje stuurde, was de 2-0 een feit. De weg naar winst lag nu breed open, maar de aansluitingstreffer zorgde toch weer voor wat zenuwachtigheid. In het wedstrijdslot versierden we nog een strafschop en Arne Van De Velde zette die om.”

Meetjesland

Van Volsem weet dat de weg naar het behoud nog lang is. De zege van Meetjesland zorgt ervoor dat het degradatiespook nog niet definitief verjaagd is. “Na zo een reeks nederlagen is het logisch dat je wat in nauwe schoentjes komt. Maar nu weten we de kloof toch weer wat uit te diepen. Hier moeten we verder op bouwen. Meetjesland wordt nog een taaie klant. Wij moeten proberen verder bouwen op de goede wedstrijd van dit weekend. Ik verwacht een gedreven ploeg op training en komend weekend hopen we in Maldegem ook iets te rapen. Met de wedstrijdmentaliteit van dit weekend kan het.”