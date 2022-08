Indrukwekkende Vicky Van de Peer viert eerste proftitel in Duffel: “Dat is pieken op het goede moment”

Toernooidirecteur Alfonso Gonzalez kan tevreden terugblikken op de eerste proftoernooien op TC De Pollepel. Telkens greep een landgenoot de hoofdprijs: in juni won de Waal Gauthier Onclin het mannentoernooi, zondag bleek Vicky Van de Peer de beste bij de vrouwen. Van de Peer (WTA 924) is uit de regio - ze woont in Koningshooikt - en had al langer het 15.000 dollar-toernooi van Duffel met stip genoteerd in haar agenda. De manier waarop ze de voorbije week domineerde was best indrukwekkend. Na winst tegen de Belgische beloften Amelia Waligora en Tilwith di Girolami kon het eerste reekshoofd, de Britse Mutavdzic (WTA 382), in kwartfinale slechts twee games redden (6-1, 6-1). In halve finale werd het 6-1, 6-4 tegen de Franse Lea Tholey (WTA 1.304) en in finale kon een andere Belgische belofte, Hanne Vandewinkel (WTA 969) alleen in het begin van de tweede set een vuist maken. Van de Peer zette echter een 0-3-achterstand recht en won twee keer zes games op rij: 6-0, 6-3.