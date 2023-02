Indrukwekkende reeks van Pelt: 14 matchen ongeslagen, maar toch vooral puntendelingen

Voetbal Jupiler Pro League Geoffry Hairemans effent het pad voor KV Mechelen op bezoek in Seraing: “Het kloofje is nu wel geslagen”

“Een grote stap voorwaarts”, noemde trainer Defour het op de persconferentie. Zoveel is zeker. Malinwa heeft in Seraing een uitstekende zaak gedaan in de strijd om het behoud. Hairemans toonde Mechelen de weg op Le Pairay. “Ik hoop dat we niet meer naar beneden moeten kijken.”