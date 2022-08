Indrukwekkende Pieter Heemeryck pakt in Ironman Zweden ticket voor Hawaï: “Dit was mijn laatste kans”

TriatlonPieter Heemeryck is afgelopen weekend knap op de tweede plaats geëindigd in de Ironman in het Zweedse Kalmar. De 32-jarige Herentnaar moest enkel de Britse wereldtopper Alistair Brownlee voor zich dulden. Heemeryck verzekerde zich zo van een ticket voor de mythische Ironman van Hawaï, de finale van het mondiale circuit op 8 oktober in Kona.

Heemeryck legde de 3,8 km zwemmen, 182 km fietsen en 42,195 km lopen af in 7u46:39. Enkel de tweevoudige olympische kampioen en wereldkampioen op de korte afstand Brownlee deed beter met een chrono van 7u38:48. De Duitser Franz Löschke vervolledigde het podium in 7u48:18, voor de Deen Thor Madsen (7u51:14) en onze landgenoot Stenn Goetstouwers (7u51:45).

In Hawaï is de race bij de vrouwen voorzien op 6 oktober, die bij de mannen vindt twee dagen later plaats. De Noor Kristian Blummenfelt is de titelhouder bij de mannen, nadat hij in mei triomfeerde in het Amerikaanse St-George. Heemeryck werd daar 19de. De wedstrijd werd in Utah georganiseerd na de annulering van de finale in Hawaï in oktober 2021 ten gevolge van de coronapandemie.

“Dit was mijn allerlaatste kans om het ticket voor Hawaï te pakken en ik ben blij dat ik er toch in geslaagd ben. Zo kan ik in oktober mijn debuut maken in Hawaï. Tijdens de wedstrijd was het bloedheet in Zweden, maar ik heb er een goede wedstrijd afgewerkt. Na mijn zesde plaats in Canada voelde ik al aan dat ik de goede benen weer te pakken had. Die goede vorm heb ik nadien door kunnen trekken tijdens mijn trainingen en dus met resultaat in Zweden”, aldus Heemeryck, die nu even wat rust neemt en zich daarna volledig gaat voorbereiden op het WK. Momenteel is hij samen met Kenneth Vandendriessche de enige Belgische prof die zich wist te plaatsen voor Hawaï. Voor beide atleten betekent het hun debuut.

Op één na snelste Ironman ooit

Om een idee te krijgen van de straffe prestatie die Heemeryck in Zweden neerzette, moeten we zijn tijd van 7u46’39 in een historisch perspectief plaatsen. Slechts één Belgische triatleet ging ooit sneller over de finish na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen: met name Marino Vanhoenacker in Klagenfurt in 2011 toen hij op dat moment een nieuw wereldrecord Ironman vestigde.

