Indrukwekkende Pamhiel Pareyn pakt podiumplaats bij profs in vierde Ironman uit carrière: “Dit had ik nooit verwacht”

TriatlonVan een stunt gesproken. Tussen een sterk deelnemersveld is semi-prof Pamphiel Pareyn er zondag in geslaagd een knappe derde plaats te pakken in de Ironman van het Amerikaanse Lake Placid. De Waregemnaar zette er een indrukwekkende race neer. Hij was de beste in het zwemmen, bleef nadien lang op een vierde plaats hangen, maar ging met zijn laatste krachten op en over de Amerikaanse nummer drie om zich zo naar het podium te knokken. “Dit overtreft mijn stoutse verwachtingen”, gaf Pareyn toe.

Ondanks de concurrentie van de Canadian Open kreeg de Ironman Lake Placid een sterke bezetting aan de start. Die stevige concurrentie hield de triatleet van het Dendermondse 3MD-Wcup-Veldeman team niet tegen om sterk van start te gaan. Hij pakte na het zwemmen meteen de leiding.

“Het fietsen ging in het begin best hard en ik koos bewust om mee te gaan met de latere Canadese winnaar Cody Beals en de Amerikaan Justin Metzler. Na 150 km begon ik de snelle start in het fietsen te voelen en door het zware fietsparcours moest ik Michael Weis, de nummer 2 aan de finish, laten rijden. Het lopen ging in het begin goed, maar aangezien de temperaturen reeds opgeklommen waren tot 32 graden en ik in het fietsen te hard was gegaan, ging ik al snel over naar een ‘survival modus’ door bij elk tussenstation de nodige tijd te nemen om te drinken en af te koelen. Na 21 km passeerde Cody Beals mij terug en liep ik uiteindelijk vierde in de wedstrijd”, doet Pareyn zijn relaas.

Met die vierde plaats nam hij echter geen voldoening. De Waregemnaar bleef doorzetten en met succes. “Gelukkig heb ik het hoofd letterlijk en figuurlijk koel blijven houden, want zo kon ik mijn tempo blijven aanhouden en zag ik na 39 km in de marathon plots de Amerikaan Justin Metzler die aan het wandelen was. In de laatste 2 km kon ik hem uiteindelijk passeren.”

Hoogst haalbare

En zo pakte Pareyn in de vierde Ironman uit zijn carrière meteen het podium. Een prestatie die hem nog maar weinigen voor hebben gedaan. “Ik ben ongelooflijk tevreden en had dit nooit verwacht. Ik hoopte op een top vijf als ik een superdag had, dus dit was echt het hoogst haalbare voor mij. Zeker als je weet dat ik geen voltijds prof ben en al mijn concurrenten dit al meerdere jaren zijn. We hebben dus nog enorm veel progressiemarge om sterker en beter te worden”, weet de 31-jarige Waregemnaar.

Op zijn planning staat momenteel nog het EK triatlon in Almere op 10 september en om het jaar af te sluiten de Ironman van het Mexicaanse Cozumel op 20 november. Ook voor eigen volk komt Pareyn dit seizoen nog in actie. “Ik sta terug aan de start van het Long Course-weekend in Nieuwpoort op 25 september om er mijn titel te verdedigen”, kondigt Pareyn aan.

