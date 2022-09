Indrukwekkende Lotte Claes pakt zilver op WK in Zofingen: “Met veel dank aan mijn coach en vriend Jan Petralia”

Na haar winst op Alpe D’Huez enkel weken terug waren bij de vrouwen alle ogen gericht op de naar Oostkamp verhuisde Waaslandse Lotte Claes. Ze ging na de 10 km lopen samen met de thuisatlete Melanie Maurer aan de leiding in de 150 km fietsen. In de laatste 30 km lopen bleek Maurer nog net een klasse te sterk voor Claes. De Zwitserse werd in zonnige omstandigheden, het is al vaak anders geweest in Zofingen, wereldkampioene voor eigen volk in 6u47’49. Lotte Claes pakte het zilver op 4’39. De uittredende wereldkampioen Merle Brunee pakte het brons op 10’40. De Belgische duatlete Debbie Sanders werd vijfde overall en pakte het goud bij de age groupers. Ook de prestatie van de Gentse Sanders is er eentje om in te kaderen trouwens.