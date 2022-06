Indrukwekkende Keye van der Vuurst de Vries (Filou Oostende) baalt na nipte nederlaag in Leiden: “Dit was onacceptabel”

Negen dagen na de elfde landstitel op rij maakte het team van coach Dario Gjergja de verplaatsing naar de Vijf Meihal in het Nederlandse Leiden. In een volgepakt huis begon het duel uiterst gelijkopgaand en bleven de bordjes in evenwicht na tien minuten spelen. Oostende had toen eigenlijk al een bonus laten liggen door slechts drie van de negen vrijworpen te benutten. Geen beterschap richting rust met een 13 op 26, maar vooral defensief waren de bezoekers niet op de afspraak. Zo wist Leiden in de eerste helft maar liefst elf offensieve rebounds te plukken, wat hen twaalf punten opleverde (43-42). Na het tweede luik won Leiden ook het derde kwart en stuwde het thuispubliek de Nederlanders zeven minuten voor tijd naar een maximale bonus van elf punten bij 72-61. Oostende reageerde met een 0-11 naar 72-72, maar moesten even later opnieuw in de achtervolging (81-74).

Beste match ooit

Van der Vuurst de Vries, dé absolute uitblinker zondagmiddag, nam zijn team echter op sleeptouw en zorgde er eigenhandig voor dat het finaleticket binnen handbereik bleef (84-82). De amper 20-jarige pointguard, de MVP van de Belgische play-offfinale, eiste de hoofdrol op met 32 punten. Elf op dertien vanuit het veld, waarvan zes op zes driepunters, alsook vijf rebounds en vijf assists. “Het was inderdaad misschien wel mijn beste match ooit als prof, maar daar gaat het niet om, want we hebben verloren en hetgeen we gepresteerd hebben, is naar onze normen niet acceptabel”, aldus van der Vuurst de Vries. “We komen goed weg en moeten dit dinsdag in eigen huis rechtzetten. We moeten de video bekijken en zien waar het fout gelopen is. We zullen het hoe dan ook anders moeten aanpakken en van meet af aan op de afspraak zijn, als we straks een gooi willen doen naar de BNXT-titel.”

Terugmatch in Oostende

Dinsdagavond staat de terugmatch in de COREtec Dôme op het programma. “We need you”, klinkt het bij de club. “We hebben een thuisoverwinning nodig tegen ZZ Leiden Basketball om door te stoten naar de finale. Breng zoveel mogelijk vrienden en familie mee naar de zaal en schreeuw ons naar de overwinning. Vanaf 17u00 is iedereen welkom in de Filou Sportsbar, waar een afterwork drink georganiseerd wordt. De wedstrijd wordt aangevat om 20u00.” Aan de andere kant van de tabel speelden Groningen en Nederlands kampioen Den Bosch 68-68 gelijk.