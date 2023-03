Indoorkampioenschappen Tennis Vlaanderen in Alken: Yana Meermans vlot naar laatste acht

voetbal challenger pro league WK-sensatie Jerome Ngom Mbekeli spreidt zijn vleugels bij SK Beveren: “Ik wil hier excelleren”

SK Beveren zorgde tijdens de winterstop voor een stunt. Het haalde met Jerome Ngom Mbekeli (24) een winger in huis die even daarvoor op het WK schitterde bij Kameroen. In de fameuze 1-0-overwinning van z’n land tegen Brazilië, schilderde hij de bal op het hoofd van Vincent Aboubakar bij de winning goal. Van de Ontembare Leeuwen naar de Leeuwen van Beveren, het is een serieuze stap, maar Ngom speelde nog in de eigen Kameroense competitie. Gaandeweg vindt hij ook in België zijn draai.