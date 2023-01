Individuele fouten voor de rust doen moedig Eppegem in het zand bijten tegen Tempo Overijse: “Konden op bepaalde momenten in de match onze voet naast hen zetten”

voetbal derde nationale ATwee weggeefgoals legden het streektreffen tussen rode lantaarn Eppegem en nummer twee Tempo Overijse nog voor de pauze in een beslissende plooi in het voordeel van de bezoekers. Ondanks de nodige inzet van rood-groen was het Overijse dat er na de pauze nog eentje bij deed: 0-3.

Rond het kwartier draaide een vrije trap van De Doncker, meer dan waarschijnlijk bedoeld als voorzet, over doelman Grimaldi in de winkelhaak: 0-1. Enkele minuten voor de pauze een bijna identieke fase waarbij een verre vrije trap van De Doncker door doelman Grimaldi niet goed werd ontzet waardoor Dehond erg simpel de 0-2 in doel tikte. Voor het overige gaf Eppegem amper iets weg. Aan de andere kant was het ook wel amper dreigend, maar het ging zo wel met een dubbele achterstand rusten.

Frustrerend zag ook centrale verdediger Johan Yangassa. “We stonden echt wel goed voor de pauze tegen toch één van de beste ploegen van de reeks, maar dan gaven we twee jammerlijke goals weg. Dat is zuur, maar we zijn er wel steeds voor blijven gaan. Het balbezit was voor ons en zeker na de pauze hebben we wat laten zien maar dan viel die 1-2 niet. Hoewel er wel kansen toe waren. Een beetje het verhaal van het ganse seizoen al. Aan de overkant scoorden zij de 0-3, wat mij betreft offside. Dan weet je dat het helemaal over en out is tegen een ploeg als Overijse.”

Positieve punten

“We hebben nu tegen de nummer één en twee van de reeks gespeeld op twee weken tijd en het was misschien niet tegen hen dat we de punten moesten pakken. Al is het wel zo dat onze concurrenten onderin dat wel hebben gedaan, vooral dan tegen Overijse. Zaak zal nu zijn om niet te lang op het negatieve te focussen en om de positieve punten van de voorbije twee weken mee te nemen naar de volgende matchen. En dat is dat we op bepaalde momenten in de match onze voet naast hen konden zetten. Maar dat we er jammer genoeg niet voor beloond werden en geen resultaten boekten. En daar draait het finaal nog altijd om, dat beseffen we ook wel.”

“Het zal absoluut strijden blijven tot de slotspeeldag. Als we de komende weken blijven voetballen zoals de voorbije twee weken, zie ik het nog goedkomen. Uiteindelijk moeten we nog tegen al onze concurrenten spelen onderin. Maar we gaan het wel zelf moeten doen als groep, cadeau gaan ze het ons niet doen.”

Achillespees

Zelf stond de ervaren Yangassa (32) de voorbije twee weken aan de aftrap na lang blessureleed. “Klopt, vorig seizoen scheurde ik mijn achillespees en ben ik niet in actie gekomen. Een echt wel zware blessure. De voorbije periode was vrij frustrerend omdat ik wel al een tijdje fit was, maar geduldig moest wachten op mijn kans. Die probeer ik nu met beide handen te grijpen en te laten zien dat ik nog steeds kan voetballen. Iets waar sommigen misschien niet meer in geloofden.”

“Ik heb steeds in nationale gevoetbald en probeer die ervaring nu over te brengen op deze jonge bende. Week na week ga ik hard blijven werken om in mijn ritme te komen en de ploeg te helpen waar nodig. Deze week ging het persoonlijk al beter dan vorige week en die lijn wil ik graag in stijgende lijn zien gaan.”

Eppegem: Grimaldi, Van Steenwinkel (82’ Silverans), Van Delm, Frick, Okitakula (73’ Osango), Assalhi, Eki (71’ Chelha), Fontaine, Yangassa, Rijmenams (82’ Vastavel), Van Remoortel.

Overijse: De Vriendt, De Maeyer, Verdoodt, Van Dyck, Sarkic, De Doncker, Delorge (80’ Peeters), Cocchiere (68’ Lachapelle), Dehond (72’ De Jonge), Barreiro, Houssane.

Doelpunten: 15’ De Doncker (0-1), 38’ Dehond (0-2), 57’ Cocchiere (0-3).

Geel: Yangassa.



